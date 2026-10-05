মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা, প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ময়মনসিংহের ভালুকায় মাদক কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় গ্রামের ১১ জনের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ সোমবার সকালে উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের পাড়াগাঁও আওলাতলীর ধরণী বাঁশঝাড় এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
আওলাতলী ২ নম্বর ওয়ার্ড মাদকবিরোধী কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে স্থানীয় নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, আওলাতলী গ্রামের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মাদক বেচাকেনাসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে স্থানীয় যুবক পারভেজ ও তাঁর মা পারভীন আক্তারকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয় বলে দাবি করেন তাঁরা।
বক্তারা বলেন, ওই ঘটনার পর আটক পারভীনের মেয়ে ঝুমা আক্তার এলাকার ১১ জনের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ আদালতে সিআর মামলা করেন। মামলায় নিরীহ গ্রামবাসীদের আসামি করা হয়েছে দাবি করে তাঁরা মামলাটিকে ‘মিথ্যা ও হয়রানিমূলক’ বলে উল্লেখ করেন।
মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে ১১ জনের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে আওলাতলী এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন বক্তারা। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।
মাদক নির্মূল কমিটির সভাপতি ও হবিরবাড়ী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান কবিরের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন, ভালুকা উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রিয়াদ পাঠান ও বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম।
এ সময় ব্যবসায়ী শরাফত আলী, হাফিজ উদ্দিন ও কমুর উদ্দিন, আবুল হোসেন মাস্টার, দুলাল মাস্টার, যুবদল নেতা আরফান, জাহাঙ্গীর তালুকদার ও স্বপন তালুকদার, লোকমান ফকির, উজ্জ্বল সরকার, হাজী দুলাল ও হজরত আলী ফরাজীসহ স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা মামলাটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।
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