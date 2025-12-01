Ajker Patrika

জামালপুর-২: বিএনপির দলীয় প্রার্থীর পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা

এম কে দোলন বিশ্বাস, ইসলামপুর (জামালপুর)
সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত), এ এস এম আব্দুল হালিম ও শরিফুল ইসলাম ফরহাদ খান। ছবি: সংগৃহীত
সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত), এ এস এম আব্দুল হালিম ও শরিফুল ইসলাম ফরহাদ খান। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুর-২ ইসলামপুর আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নবঞ্চিতরা পাশে না থাকায় ঘরের আগুনে জ্বলছে বিএনপির দলীয় সম্ভাব্য প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু।

মনোনয়ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে চলছে ‘দোষারোপের রাজনীতি’। দিন যতই যাচ্ছে, ততই মাথা চাড়া দিচ্ছে দলীয় ‘আধিপত্যের আধিক্য’। পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে রূপ নিচ্ছে। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। দোষারোপ করছে একপক্ষ অন্যপক্ষকে। এ প্রতিযোগিতায় একপক্ষ অন্যপক্ষকে কোনো ধরনের ছাড় দিতে নারাজ। একপক্ষ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। যেকোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধার আশঙ্কাও রয়েছে। এ নিয়ে চলছে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ, মিছিল-সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন।

দলীয় প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান না করায় মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের বিরুদ্ধে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন উপজেলা বিএনপি নেতারা। তবে মনোনয়নবঞ্চিতদের দাবি, মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি সুলতান মাহমুদ বাবু ছাড়াও মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং করপোরেশনের চেয়ারম্যান এ এস এম আব্দুল হালিম এবং দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের সহোদর ছোট ভাই ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম ফরহাদ খান।

তবে সুলতান মাহমুদ বাবু গণসংযোগসহ দলীয় কর্মসূচি পালন করছেন।

অন্যদিকে, কেন্দ্র থেকে সুলতান মাহমুদ বাবুকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর মনোনয়ন পরিবর্তন হবে মর্মে দাবি করে এ এস এম আব্দুল হালিম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একাধিক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মনোনয়ন দিলে, সেটা জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং, চূড়ান্ত মনোনয়ন আমাকেই দেওয়া হবে।’

এর পর থেকে তাঁর সমর্থকেরা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল, মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিল, কাফনের কাপড় পরে অবস্থানসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এ ছাড়া ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম ফরহাদ খানসহ তাঁর সমর্থকেরাও মনোনয়ন পরিবর্তনে অনড়।

গত ১৫ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডেকে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাব বলেন, দলীয় প্রার্থী সুলতান মাহমুদ বাবুকে ‘অসুস্থ’ ও ‘সংস্কারপন্থী’ আখ্যা দিয়ে মনোনয়নবঞ্চিতদের সমর্থকেরা নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে।

এরপর ২৭ নভেম্বর দুপুরে পৌর শহরের ধর্মকুড়া বাজারে সংবাদ সম্মেলন ডেকে মনোনয়নবঞ্চিত শরিফুল ইসলাম ফরহাদ খান বলেন, ‘সুলতান মাহমুদ বাবুর সমর্থকেরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমার চার কর্মীকে বেধড়ক মারধর করেছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।’

অপর দিকে একই দিন বিকেলে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন ডেকে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাব বলেন, ‘দল মনোনয়ন দিয়েছে সুলতান মাহমুদ বাবুকে। ১৯৯১ সাল থেকে সবগুলো নির্বাচন তাঁকে দিয়েই দল করিয়েছে। বিপরীতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রার্থীর জনপ্রিয়তাকে নস্যাৎ করতে তাঁরা ওঠে-পরে লেগে দলীয় প্রার্থীসহ আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ বিষয়ে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এ এস এম আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়নি। মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের মধ্যে পড়ে না। আশা রাখি, চূড়ান্ত মনোনয়ন আমাকেই দেওয়া হবে।’

ইসলামপুরজামালপুরমনোনয়নময়মনসিংহ বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
মানিকগঞ্জে শহীদ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে দুর্বৃত্তদের আগুন, পুড়ে গেছে নিচের অংশ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জ পৌরসভার মানোরা এলাকায় অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (৩০ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে একটি প্রাইভেট কার স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এসে পার্কিং করে। গাড়ি থেকে নেমে একজন স্মৃতিস্তম্ভের নিচে টায়ার রেখে তাতে পেট্রল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। তখন গাড়িতে থাকা আরেকজন আগুনের ঘটনা মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। এরপর তাঁরা দুজনে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান। আজ সকালে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনের ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে আগুন লাগানোর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।’

এদিকে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের ঘটনায় স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারে দাবি জানিয়েছেন।

মানিকগঞ্জআগুনপৌরসভাজুলাই সনদ
মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় স্কুল শিক্ষিকা নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সাবিনা খাতুন (৪২) নামের এক শিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাবিনা খাতুন শাহজাদপুরের কায়েমপুর ইউনিয়নের বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি চিনাধুকুরিয়া গ্রামের সোলাইমান সরকারের মেয়ে।

স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাবিনা খাতুন অটোভ্যানে তাঁর আট বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাটিবাহী একটি ড্রাম্প ট্রাক অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহজাদপুর থানার ডিউটি অফিসার এএসআই কাকুলি বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের সিনিয়র কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন। তাঁরা আসলে বিস্তারিত জানাতে পারব।’

সিরাজগঞ্জশাহজাদপুরনিহতরাজশাহী বিভাগট্রাক
ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
গতকাল রাতে ফটিকছড়ির নানুপুর এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
গতকাল রাতে ফটিকছড়ির নানুপুর এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে উপজেলার নানুপুর এলাকায় মিছিল করে কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন তাঁরা। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী নানুপুর লায়লা কবির কলেজ গেট থেকে মিছিলটি শুরু করে। বিনাজুরী গ্রিন টাওয়ার এলাকায় গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিলটিতে নেতৃত্বে দেন আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদ।

মিছিলটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে সটকে পড়েন তাঁরা। পরে মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন মন্তব্য লেখেন। এসব মন্তব্যে তাঁরা পুলিশের কড়া সমালোচনা করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী ব্যানার সহকারে মশাল হাতে মিছিলটি বের করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হেলমেট পরিহিত ছিলেন। বাকিরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে মিছিলে অংশ নিয়েছেন। তবে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদের মুখ খোলা ছিল।

এ বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ‘ভিডিও দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআওয়ামী লীগ
সিরাজদিখানে আগুনে পুড়ল হার্ডওয়্যারের দোকান

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর বাজারে দোতলা ভবনের নিচতলায় আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে একটি হার্ডওয়্যার দোকান পুড়ে গেছে। রোববার দিনগত রাত ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গভীর রাতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে রুবেল নামের এক ব্যবসায়ীর হার্ডওয়্যার দোকান মুহূর্তেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। দোকানে থাকা ফ্যান, পাইপ, ইলেকট্রনিক পণ্য এবং বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সামগ্রী সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দোকানমালিক রুবেল বলেন, ‘হঠাৎ রাতে ফোনে খবর পাই আমার দোকানে আগুন লেগেছে। দৌড়ে এসে দেখি দোকানের ভেতরের সব ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, স্যানিটারি মালামাল পুড়ে গেছে। প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করিয়েছিলাম। এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনলে ক্ষতি আরও বেশি হতো।’

সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দোকানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’

তিনি জানান, এ ঘটনায় দোকানমালিকের প্রায় সাত লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে।

মুন্সিগঞ্জসিরাজদিখানঅগ্নিকাণ্ড
