ফায়ার ফাইটার শামীমের দাফন সম্পন্ন, তিন সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্ত্রী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
শামীমের স্ত্রী, তাঁর তিন সন্তান ও মা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শামীমের স্ত্রী, তাঁর তিন সন্তান ও মা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন নেভাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে নিহত ফায়ার ফাইটার শামীমের লাশ তাঁর নিজ গ্রাম নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার পিজাহাতিতে দাফন করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে কেন্দুয়া উপজেলার পিজাহাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

নিহত ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাতি গ্রামের প্রয়াত আবদুল হামিদের ছেলে।

ছয় ভাই ও এক বোনের পরিবারে একমাত্র শামীমই সরকারি চাকরি করতেন। অন্য ভাইয়েরা সবাই কৃষক। তাঁকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখতেন পরিবারের সবাই।

শামীম দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক। তারা হলো—ছেলে নাবিল (১১) এবং মেয়ে হুমায়রা আক্তার (৯) ও ওহী আক্তার (৫)।

গত সোমবার গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন নেভাতে গিয়ে দগ্ধ হন শামীম। পরে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবরে পরিবার ও স্বজনদের পাশাপাশি গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গতকাল রাতেই শামীমের লাশ গ্রামের বাড়ি নিয়ে আসেন পরিবারের লেকজন ও স্বজনেরা। সকালে তাঁর মরদেহ দেখতে ভিড় জমান এলাকার হাজারো মানুষ।

শামীমের স্ত্রী মনিরা আক্তার বলেন, ‘পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শামীম। তাঁকে হারিয়ে ছেলেমেয়েসহ আমার পুরো সংসারটা অথৈ বিপদে পড়ে গেল। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, তাদের ভরণপোষণ কেমনে চলবে—ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাই না। আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেল।’

শামীমের জানাজায় মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শামীমের জানাজায় মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিবারের একমাত্র ভরসা হারিয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন শামীমের মা, একমাত্র বোন, বড় ভাই ও ভাবি। তাঁদের আহাজারিতে আশপাশের লোকজনও চোখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না।

শামীমের ভাবি লাকি আক্তার বলেন, মাত্র দুই সপ্তাহ আগে মানুষটা বাড়িতে এসেছিল। তিন দিন থেকে গেছে। কথা ছিল সামনের মাসে আবার আসবে। বাড়িতে এল ঠিকই, কিন্তু লাশ হয়ে।

শামীমের বাল্যবন্ধু মানিক মিয়া বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে লেখাপড়া করেছি। শামীম ছোটবেলা থেকে খুব পরোপকারী ও বিনয়ী ছিল। তাকে কখনো কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখিনি। সব সময় মানুষের উপকারে এগিয়ে যেত। তার মৃত্যুতে আমরা যেমন শোকাহত, তেমনি গর্বিতও। কারণ, সে মানুষের জানমাল রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। তবে সরকারের উচিত তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। তার পরিবার তেমন সচ্ছল নয়।’

জানাজার সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র, কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইমদাদুল হক তালুকদার, নেত্রকোনা জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান, নেত্রকোনা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী, কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া দুলালসহ নিহত ফায়ার ফাইটার শামীমের পরিবার, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা, স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও ইমদাদুল হক তালুকদার বলেন, শামীম দেশের সম্পদ রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ দেশের মানুষ মনে রাখবে। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছেন।

গাজীপুরআগুনটঙ্গীনিহতময়মনসিংহ বিভাগফায়ার সার্ভিস
