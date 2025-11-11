ময়মনসিংহে বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিটে ঘুমানো চালক পুড়ে অঙ্গার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসচালক জুলহাস মিয়া নামের একজন পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা।
ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানতে চাইলে ফুলবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ইয়াসিন ইকবার বলেন, ‘ভোররাত সোয়া ৩টার দিকে খবর আসে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর বাসে তল্লাশি চালিয়ে সিটে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছি। কীভাবে আগুন লেগেছে, তা পুলিশ তদন্ত করছে।’
এ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া থানার ওসি মো. রুকনুজ্জামান বলেন, দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর বাস থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ওসি আরও বলেন, মরদেহটি এমনভাবে পুড়েছে যে তাকে চেনা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি বাসের সিটে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি বাসের চালক। তাঁর নাম জুলহাস মিয়া। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে।
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসচালক জুলহাস মিয়া নামের একজন পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা।
ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানতে চাইলে ফুলবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ইয়াসিন ইকবার বলেন, ‘ভোররাত সোয়া ৩টার দিকে খবর আসে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর বাসে তল্লাশি চালিয়ে সিটে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছি। কীভাবে আগুন লেগেছে, তা পুলিশ তদন্ত করছে।’
এ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া থানার ওসি মো. রুকনুজ্জামান বলেন, দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর বাস থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ওসি আরও বলেন, মরদেহটি এমনভাবে পুড়েছে যে তাকে চেনা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি বাসের সিটে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি বাসের চালক। তাঁর নাম জুলহাস মিয়া। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।২ মিনিট আগে
নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টনে গণসমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া আট দল। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই সমাবেশ। গতকাল সোমবার আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের বৈঠক-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করা হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতাল-সংলগ্ন নূরজাহান ভবন থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
‘ভাই, আমি যে চাকরি করি, আমি ভাই এর মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমি যদি ৫ টাকা খাই, এ কাজ আমি করি না যে সিনিয়র অফিসারকে ফাঁকি দেব। এ কাজ আমি করি না, কোনো দিনও না। এখন আমার কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অফিসার আমাকে সেফ করে কীভাবে?’১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকায় চার স্থানে যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তিনটি বাস ও একটি প্রাইভেটকারে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভোর ৪টার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
এরপর রাত ২টা ৮ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর ধোলাইপাড় এলাকায় রাইদা পরিবহনের একটি বাসে আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আড়াইটার মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে। প্রাথমিকভাবে বাসটির প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
রাত ২টা ৩৫ মিনিটে ১০০ ফিট রোড সংলগ্ন বসুন্ধরা গেট এলাকায় একটি প্রাইভেটকারে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
সর্বশেষ ভোর ৪টার দিকে উত্তরার সোনারগাঁও জনপদের খালপাড় এলাকায় রাইদা পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ৪টা ২০ মিনিটে আগুন নেভান।
আগুনে পোড়া তিনটি বাসই সড়কের পাশে পার্কিং অবস্থায় ছিল।
এর আগে গতকাল সোমবার ভোরে রাজধানীর মেরুল বাড্ডা ও শাহজাদপুর এলাকায় আকাশ ও ভিক্টর পরিবহনের দুটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে একটি বাসে আগুন লাগে।
রাজধানী ঢাকায় চার স্থানে যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তিনটি বাস ও একটি প্রাইভেটকারে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভোর ৪টার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
এরপর রাত ২টা ৮ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর ধোলাইপাড় এলাকায় রাইদা পরিবহনের একটি বাসে আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আড়াইটার মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে। প্রাথমিকভাবে বাসটির প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
রাত ২টা ৩৫ মিনিটে ১০০ ফিট রোড সংলগ্ন বসুন্ধরা গেট এলাকায় একটি প্রাইভেটকারে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
সর্বশেষ ভোর ৪টার দিকে উত্তরার সোনারগাঁও জনপদের খালপাড় এলাকায় রাইদা পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ৪টা ২০ মিনিটে আগুন নেভান।
আগুনে পোড়া তিনটি বাসই সড়কের পাশে পার্কিং অবস্থায় ছিল।
এর আগে গতকাল সোমবার ভোরে রাজধানীর মেরুল বাড্ডা ও শাহজাদপুর এলাকায় আকাশ ও ভিক্টর পরিবহনের দুটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে একটি বাসে আগুন লাগে।
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসচালক জুলহাস মিয়া নামের একজন পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টনে গণসমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া আট দল। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই সমাবেশ। গতকাল সোমবার আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের বৈঠক-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করা হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতাল-সংলগ্ন নূরজাহান ভবন থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
‘ভাই, আমি যে চাকরি করি, আমি ভাই এর মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমি যদি ৫ টাকা খাই, এ কাজ আমি করি না যে সিনিয়র অফিসারকে ফাঁকি দেব। এ কাজ আমি করি না, কোনো দিনও না। এখন আমার কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অফিসার আমাকে সেফ করে কীভাবে?’১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টনে গণসমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া আট দল।
আজ মঙ্গলবার বেলা ২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই সমাবেশ। গতকাল সোমবার আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের বৈঠক-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।
আজকের সমাবেশে লাখো মানুষের জমায়েত হবে—এমন আশা ব্যক্ত করে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আগামীকাল (আজ) হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষের জমায়েত হবে। লোকে লোকারণ্য হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। রাজধানী এবং আশপাশের মানুষই এতে যুক্ত হবে।’
গতকালের সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, পল্টন মোড়ে সমাবেশের মঞ্চ তৈরি করা হবে এবং নাইটিঙ্গেল মোড়, দৈনিক বাংলা মোড়, প্রেসক্লাব ও মৎস্য ভবন এলাকাজুড়ে আট দলের নেতা-কর্মীরা অবস্থান করবেন।
এর আগে ৬ নভেম্বর পল্টন মোড়ে সমাবেশ করেন আট দলের নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনায় যায় একটি প্রতিনিধিদল। তারপর সিদ্ধান্ত জানানো না হলে আজ ১১ নভেম্বর সমাবেশ করার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়।
যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলো হলো—বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি।
তাদের পাঁচ দফা দাবি হলো—জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও ওই আদেশের ওপর চলতি মাসের মধ্যে গণভোট আয়োজন করা; ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং ‘স্বৈরাচারের দোসর’ জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টনে গণসমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া আট দল।
আজ মঙ্গলবার বেলা ২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই সমাবেশ। গতকাল সোমবার আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের বৈঠক-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।
আজকের সমাবেশে লাখো মানুষের জমায়েত হবে—এমন আশা ব্যক্ত করে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আগামীকাল (আজ) হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষের জমায়েত হবে। লোকে লোকারণ্য হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। রাজধানী এবং আশপাশের মানুষই এতে যুক্ত হবে।’
গতকালের সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, পল্টন মোড়ে সমাবেশের মঞ্চ তৈরি করা হবে এবং নাইটিঙ্গেল মোড়, দৈনিক বাংলা মোড়, প্রেসক্লাব ও মৎস্য ভবন এলাকাজুড়ে আট দলের নেতা-কর্মীরা অবস্থান করবেন।
এর আগে ৬ নভেম্বর পল্টন মোড়ে সমাবেশ করেন আট দলের নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনায় যায় একটি প্রতিনিধিদল। তারপর সিদ্ধান্ত জানানো না হলে আজ ১১ নভেম্বর সমাবেশ করার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়।
যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলো হলো—বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি।
তাদের পাঁচ দফা দাবি হলো—জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও ওই আদেশের ওপর চলতি মাসের মধ্যে গণভোট আয়োজন করা; ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং ‘স্বৈরাচারের দোসর’ জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসচালক জুলহাস মিয়া নামের একজন পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।২ মিনিট আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করা হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতাল-সংলগ্ন নূরজাহান ভবন থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
‘ভাই, আমি যে চাকরি করি, আমি ভাই এর মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমি যদি ৫ টাকা খাই, এ কাজ আমি করি না যে সিনিয়র অফিসারকে ফাঁকি দেব। এ কাজ আমি করি না, কোনো দিনও না। এখন আমার কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অফিসার আমাকে সেফ করে কীভাবে?’১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুর প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করা হয়।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতাল-সংলগ্ন নূরজাহান ভবন থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। আটকের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শামছুল আজম।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ভবনে চারটি ফ্ল্যাট রয়েছে আটক ফারুক হোসেনের। যার মধ্যে তিনটি ভাড়া দেওয়া এবং একটিতে তিনি অবস্থান করছিলেন। তবে কবে থেকে ওই বাসায় অবস্থান করছিলেন, সে বিষয়ে পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ ছাড়া একই বাসা থেকে নাসরিন আক্তার (২৮) নামের এক তরুণীকেও আটক করা হয়। আটকের সময় নাসরিন আক্তারকে গৃহপরিচারিকা হিসেবে পরিচয় দেন ফারুক হোসেন। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাসরিন শহরের লক্ষ্মীপুর মহল্লার বাসিন্দা প্রয়াত শ্রমিক লীগ নেতা ফিরোজ শেখের প্রথম স্ত্রীর মেয়ে। এ ছাড়া তাঁর ফেসবুক আইডিতে লেখা রয়েছে, ফরিদপুর যুব মহিলা লীগের সদস্য।
জানা গেছে, ফারুক হোসেনের নামে কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেন। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস বলেন, তাঁর (ফারুক হোসেন) নামে থানায় দুটি মামলা রয়েছে এবং দুটি মামলায় গ্রেপ্তারের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করা হয়।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতাল-সংলগ্ন নূরজাহান ভবন থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। আটকের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শামছুল আজম।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ভবনে চারটি ফ্ল্যাট রয়েছে আটক ফারুক হোসেনের। যার মধ্যে তিনটি ভাড়া দেওয়া এবং একটিতে তিনি অবস্থান করছিলেন। তবে কবে থেকে ওই বাসায় অবস্থান করছিলেন, সে বিষয়ে পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ ছাড়া একই বাসা থেকে নাসরিন আক্তার (২৮) নামের এক তরুণীকেও আটক করা হয়। আটকের সময় নাসরিন আক্তারকে গৃহপরিচারিকা হিসেবে পরিচয় দেন ফারুক হোসেন। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাসরিন শহরের লক্ষ্মীপুর মহল্লার বাসিন্দা প্রয়াত শ্রমিক লীগ নেতা ফিরোজ শেখের প্রথম স্ত্রীর মেয়ে। এ ছাড়া তাঁর ফেসবুক আইডিতে লেখা রয়েছে, ফরিদপুর যুব মহিলা লীগের সদস্য।
জানা গেছে, ফারুক হোসেনের নামে কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেন। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস বলেন, তাঁর (ফারুক হোসেন) নামে থানায় দুটি মামলা রয়েছে এবং দুটি মামলায় গ্রেপ্তারের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসচালক জুলহাস মিয়া নামের একজন পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।২ মিনিট আগে
নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টনে গণসমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া আট দল। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই সমাবেশ। গতকাল সোমবার আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের বৈঠক-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
‘ভাই, আমি যে চাকরি করি, আমি ভাই এর মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমি যদি ৫ টাকা খাই, এ কাজ আমি করি না যে সিনিয়র অফিসারকে ফাঁকি দেব। এ কাজ আমি করি না, কোনো দিনও না। এখন আমার কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অফিসার আমাকে সেফ করে কীভাবে?’১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
‘ভাই, আমি যে চাকরি করি, আমি ভাই এর মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমি যদি ৫ টাকা খাই, এ কাজ আমি করি না যে সিনিয়র অফিসারকে ফাঁকি দেব। এ কাজ আমি করি না, কোনো দিনও না। এখন আমার কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অফিসার আমাকে সেফ করে কীভাবে?’ মোবাইলে মাহমুদ হাসান লিমন নামের এক আসামির সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহিউদ্দিন।
বর্তমানে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় কর্মরত মহিউদ্দিন এর আগে ছিলেন চন্দ্রিমা থানায়। কথোপকথনটি সে সময়ের। আসামিপক্ষ বলছে, এসআই মহিউদ্দিন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নাম ভাঙিয়ে টাকা নিয়েছেন।
ওই মামলার আসামিদের একজন রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহমুদ হাসান শিশিল। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বড় ভাই মেহেদী হাসান সিজারের শাশুড়ি হাবিবা আক্তার মুক্তার মামলায় তাঁকে ও তাঁর বন্ধু মাহমুদ হাসান লিমনকে আসামি করা হয়। এ সুযোগে এসআই মহিউদ্দিন ও ওসি আবুল কালাম আজাদ অভিযোগপত্র দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সেই ওসি আবুল কালাম আজাদও এখন বোয়ালিয়া থানায়।
গত ২ জুলাই শহরের ভদ্রা পারিজাত আবাসিক এলাকায় হাবিবা আক্তার মুক্তার বাসায় মহানগর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌরিদ আল মাসুদ রনির অবস্থানের খবরে বাসাটি অবরুদ্ধ করে ছাত্র-জনতা। তবে পুলিশের তল্লাশিতে সেখানে রনির সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় মামলা করেন মুক্তা। মামলায় শিশিল ও লিমনকেও আসামি করা হয়। ঘটনার সঙ্গে যে শিশিল সম্পৃক্ত নন, তা এসআই মহিউদ্দিনের কথোপকথনে উঠে আসে। শিশিলকে তিনি বলছিলেন, শিশিলের সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টি কিছুতেই মানছেন না ওসি আবুল কালাম আজাদ।
এ-সংক্রান্ত কয়েকটি ফোনকল রেকর্ডও এ প্রতিবেদকের হাতে এসেছে। এক ফোনালাপে শিশিল এসআই মহিউদ্দিনকে বলেন, ‘সুষ্ঠুভাবে যেটা হবে, সেটা করবেন। আমার পক্ষেও করার দরকার নাই।’ তবে শেষ পর্যন্ত সিনিয়র অফিসারদের কথা বলে টাকা নেন মহিউদ্দিন।
আরেক ফোনালাপে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘মামলার মনিটরিং অফিসার হলো ডিসি স্যার। ডিসির ওপরে হলো কমিশনার...। সব ডিরেকশন উনারা দেন। আমরা চাকরি করি ভাই, সবাইকে লিয়েই (নিয়ে)।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসআই মহিউদ্দিন বলেন, ‘যা বলি, আমার গায়ে লেগে যায়। মাঝখানে অনেক কথা কেটে দিয়ে কিছু অংশ ওরা প্রচার করছে।’ আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
‘ভাই, আমি যে চাকরি করি, আমি ভাই এর মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমি যদি ৫ টাকা খাই, এ কাজ আমি করি না যে সিনিয়র অফিসারকে ফাঁকি দেব। এ কাজ আমি করি না, কোনো দিনও না। এখন আমার কোনো সমস্যা হলে সিনিয়র অফিসার আমাকে সেফ করে কীভাবে?’ মোবাইলে মাহমুদ হাসান লিমন নামের এক আসামির সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহিউদ্দিন।
বর্তমানে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় কর্মরত মহিউদ্দিন এর আগে ছিলেন চন্দ্রিমা থানায়। কথোপকথনটি সে সময়ের। আসামিপক্ষ বলছে, এসআই মহিউদ্দিন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নাম ভাঙিয়ে টাকা নিয়েছেন।
ওই মামলার আসামিদের একজন রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহমুদ হাসান শিশিল। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বড় ভাই মেহেদী হাসান সিজারের শাশুড়ি হাবিবা আক্তার মুক্তার মামলায় তাঁকে ও তাঁর বন্ধু মাহমুদ হাসান লিমনকে আসামি করা হয়। এ সুযোগে এসআই মহিউদ্দিন ও ওসি আবুল কালাম আজাদ অভিযোগপত্র দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সেই ওসি আবুল কালাম আজাদও এখন বোয়ালিয়া থানায়।
গত ২ জুলাই শহরের ভদ্রা পারিজাত আবাসিক এলাকায় হাবিবা আক্তার মুক্তার বাসায় মহানগর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌরিদ আল মাসুদ রনির অবস্থানের খবরে বাসাটি অবরুদ্ধ করে ছাত্র-জনতা। তবে পুলিশের তল্লাশিতে সেখানে রনির সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় মামলা করেন মুক্তা। মামলায় শিশিল ও লিমনকেও আসামি করা হয়। ঘটনার সঙ্গে যে শিশিল সম্পৃক্ত নন, তা এসআই মহিউদ্দিনের কথোপকথনে উঠে আসে। শিশিলকে তিনি বলছিলেন, শিশিলের সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টি কিছুতেই মানছেন না ওসি আবুল কালাম আজাদ।
এ-সংক্রান্ত কয়েকটি ফোনকল রেকর্ডও এ প্রতিবেদকের হাতে এসেছে। এক ফোনালাপে শিশিল এসআই মহিউদ্দিনকে বলেন, ‘সুষ্ঠুভাবে যেটা হবে, সেটা করবেন। আমার পক্ষেও করার দরকার নাই।’ তবে শেষ পর্যন্ত সিনিয়র অফিসারদের কথা বলে টাকা নেন মহিউদ্দিন।
আরেক ফোনালাপে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘মামলার মনিটরিং অফিসার হলো ডিসি স্যার। ডিসির ওপরে হলো কমিশনার...। সব ডিরেকশন উনারা দেন। আমরা চাকরি করি ভাই, সবাইকে লিয়েই (নিয়ে)।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসআই মহিউদ্দিন বলেন, ‘যা বলি, আমার গায়ে লেগে যায়। মাঝখানে অনেক কথা কেটে দিয়ে কিছু অংশ ওরা প্রচার করছে।’ আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসচালক জুলহাস মিয়া নামের একজন পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।২ মিনিট আগে
নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টনে গণসমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া আট দল। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই সমাবেশ। গতকাল সোমবার আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের বৈঠক-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করা হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতাল-সংলগ্ন নূরজাহান ভবন থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে