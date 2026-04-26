Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই, আহত যুবক হাসপাতালে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৪৫
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাদে আব্দুল করিম (২২) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে এই ঘটনা ঘটে। তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল।

আহত যুবক আব্দুল করিম জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেন বলেন, দেওয়ানগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করছিলেন আব্দুল করিম নামের এক যুবক। ট্রেনটি কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের আগে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন আব্দুল করিম। ছিনতাইকারীরা আব্দুল করিমের ঘাড়ে ও পেটে ছুরিকাঘাত করে মোবাইল ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

আকতার হোসেন আরও বলেন, পরে তিস্তা ট্রেনের যাত্রীরা বিষয়টি টের পেয়ে কাওরাইদ স্টেশন থেকে আহত আব্দুল করিমকে ময়মনসিংহগামী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠিয়ে দেন। পরে ট্রেনটি ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে এলে জিআরপি পুলিশ আব্দুল করিমকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

ছিনতাইয়ের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে, আব্দুল করিমের পুরো নাম-ঠিকানা জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ওসি আকতার হোসেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাট্রেনময়মনসিংহ বিভাগছিনতাই
