নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ রুখতে পারবে না: সালাহউদ্দিন আহমদ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই হবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই নির্বাচন রুখে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।’ আজ শনিবার দুপুরে নেত্রকোনা শহরের মোক্তারপাড়া মাঠে জেলা বিএনপির সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দেশের মানুষ এখন নির্বাচনমুখী। কেউ নির্বাচনের বিরোধিতা করলে বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।’ তিনি বলেন, ‘যারা পিআর পদ্ধতি না হলে নির্বাচন হবে না ঘোষণা দিচ্ছেন, তারা ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসব বলছেন। একটি রাজনৈতিক দলের সংবাদ সম্মেলন থেকেও বলছে, পিআর না হলে নির্বাচন হতে দেবে না। আমি ঘোষণা দিচ্ছি, ২০২৬ সালে রমজান শুরু হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন কেউ রুখতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই শক্তি কারও নাই। যারা নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারা নানা বাহানা, ঠুনকো বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি করছে।’
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ড. রফিকুল ইসলাম হিলালীর পরিচালনায় ১১ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেলা বিএনপির সম্মেলন। সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ আলমগীর হাসান, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামালসহ অন্যরা।
