Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা দিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা দিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী
ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে সহায়তা দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আকস্মিক ঝড় ও বাতাসের তাণ্ডবে গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) ঘরবাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছ উপড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঝড়ে উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের কড়ইকান্দি গ্রামের মৃত আকবর আলীর পুত্র ফিরোজ মিয়া ও আব্দুল খালেকের ঘর ভেঙে যায়।

এ নিয়ে আজকের পত্রিকার অনলাইনে ‘নান্দাইলে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি নান্দাইল আসনের সংসদ সদস্য তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী (এমপি) নজরে আসে।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবারকে আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনে দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন ও নগদ ৬ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

টিন ও অর্থ সহায়তা পাওয়া আব্দুল খালেক বলেন, ঝড়ে আমার পুরো ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রতিমন্ত্রীর নজরে আসায় আমরা দুই পরিবার টিন ও নগদ অর্থ পেয়েছি। এতে আমাদের দুই পরিবারের অনেক উপকার হয়েছে।

নান্দাইলে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিনান্দাইলে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলআজকের পত্রিকাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
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