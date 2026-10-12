আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা দিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আকস্মিক ঝড় ও বাতাসের তাণ্ডবে গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) ঘরবাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছ উপড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঝড়ে উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের কড়ইকান্দি গ্রামের মৃত আকবর আলীর পুত্র ফিরোজ মিয়া ও আব্দুল খালেকের ঘর ভেঙে যায়।
এ নিয়ে আজকের পত্রিকার অনলাইনে ‘নান্দাইলে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি নান্দাইল আসনের সংসদ সদস্য তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী (এমপি) নজরে আসে।
তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবারকে আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনে দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন ও নগদ ৬ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।
টিন ও অর্থ সহায়তা পাওয়া আব্দুল খালেক বলেন, ঝড়ে আমার পুরো ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রতিমন্ত্রীর নজরে আসায় আমরা দুই পরিবার টিন ও নগদ অর্থ পেয়েছি। এতে আমাদের দুই পরিবারের অনেক উপকার হয়েছে।
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