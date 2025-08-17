Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

শেরপুরে সাংবাদিকের ওপর চোরাকারবারিদের হামলা, গ্রেপ্তার ৩

শেরপুর প্রতিনিধি
গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে সাংবাদিক মো. খোরশেদ আলমের ওপর চোরাকারবারিদের হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহারভুক্ত দুই ও অজ্ঞাতনামা আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল (১৬ আগস্ট) শনিবার রাতে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের গোমড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে তাঁদের শেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন গোমড়া এলাকার মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. কোরবান আলী ও মো. আব্দুস ছামাদ।

এর আগে শনিবার রাতে হামলায় আহত সাংবাদিক খোরশেদ আলমের ছোট ভাই মো. হুমায়ুন খান বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।

এতে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের গোমড়া এলাকার মাদক কারবারি ও চোরাকারবারি একাধিক মামলার আসামি মো. রাসেল মিয়াসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয় ছয়-সাতজনকে।

ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল-আমীন বলেন, গতকাল মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারভুক্ত দুই ও অজ্ঞাতনামা আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়। বাকি আসামিদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

বিষয়:

শেরপুরপুলিশঝিনাইগাতীময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরসাংবাদিক
