Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

বাড়ির আঙিনায় খেলছিল ২ শিশু, পরে পুকুরে মিলল লাশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বাড়ির আঙিনায় খেলছিল ২ শিশু, পরে পুকুরে মিলল লাশ
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে বাড়ির পাশে পুকুরে ডুবে দুই মেয়ে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বড়তলী-বানিয়াহারী ইউনিয়নের উলুকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশু হলো উলুকান্দা গ্রামের আল মামুন মিয়ার মেয়ে জান্নাতুল (৮) ও ফারুক মিয়ার মেয়ে মিহি আক্তার (৭)। তারা দুজনই স্থানীয় একটি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে বাড়ির আঙিনায় খেলছিল শিশু দুটি। এ সময় পরিবারের সদস্যরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একপর্যায়ে শিশু দুটির সাড়া-শব্দ না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন স্বজনেরা। পরে বাড়ির পাশের পুকুরে তাদের ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। সেখান থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. অলক কান্তি তালুকদার বলেন, বেলা ২টার দিকে শিশু দুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের মৃত পাওয়া যায়।

মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দুটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলামোহনগঞ্জশিশুমৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগনেত্রকোনা
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