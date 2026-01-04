Ajker Patrika

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মৌলভীবাজারে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
তীব্র শীতে প্রয়োজনীয় গরম কাপড় ছাড়াই কাজে বের হয়েছেন চা-শ্রমিকেরা।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে এক সপ্তাহ ধরে তীব্র শীতে কাবু হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের জনজীবন। বিশেষ করে চা-শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ দুর্ভোগ বেড়েছে।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, আজ সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা এ রকম থাকবে।

মৌলভীবাজারমৌলভীবাজার সদরশ্রীমঙ্গল
ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

শীতের সকালে গুলশানের মাদ্রাসায় নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন

শরীয়তপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণে যুবকের কবজি বিচ্ছিন্ন

বিএনপি প্রার্থীর এনআইডিতে স্নাতক, হলফনামায় এইচএসসি

প্রেমিকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে চোর অপবাদ, মিলল ববি ছাত্রের মৃত্যুর খবর

