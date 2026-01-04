আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মৌলভীবাজারে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে এক সপ্তাহ ধরে তীব্র শীতে কাবু হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের জনজীবন। বিশেষ করে চা-শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ দুর্ভোগ বেড়েছে।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, আজ সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা এ রকম থাকবে।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে এক সপ্তাহ ধরে তীব্র শীতে কাবু হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের জনজীবন। বিশেষ করে চা-শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ দুর্ভোগ বেড়েছে।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, আজ সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা এ রকম থাকবে।
রাজধানীর গুলশানে চুরির অভিযোগ তুলে এক নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন করা হয়েছে। শীতের সকালে সংঘটিত এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।৯ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ববিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সংঘর্ষে ককটেলের আঘাতে এক যুবকের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।২৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এনামুল হক এনামের নির্বাচনী হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা-সংক্রান্ত তথ্যে ভিন্নতা পাওয়া গেছে। তবে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ভিন্নতা প্রার্থিতা বাতিলে কোনো আইনি বাধা সৃষ্টি করে না।২৮ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী শুভ বৈরাগীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রেমিকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে ‘চোর’ অপবাদ ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়ে লজ্জায় তিনি আত্মহত্যা করেছেন।২৯ মিনিট আগে