Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

মন্ত্রীর নির্দেশের পর মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জনকে ওএসডি

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫৫
মন্ত্রীর নির্দেশের পর মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জনকে ওএসডি
ডা. মো. মামুনুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর নির্দেশের পর মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন মো. মামুনুর রহমানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

একই প্রজ্ঞাপনে মৌলভীবাজারের নতুন সিভিল সার্জন হিসেবে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পদায়ন ও বদলি করা কর্মকর্তাদের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) পবন চৌধুরী।

এর আগে গত রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে মৌলভীবাজারের আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সমন্বয়বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন মামুনুর রহমানকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন মো. মামুনুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, প্রশাসনিক গাফিলতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে গত রোববার মৌলভীবাজারে আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সমন্বয় সভা চলাকালে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং অনিয়মে অভিযুক্ত সিভিল সার্জনের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেন। মন্ত্রীর ফোনের পরই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সিভিল সার্জনকে ওএসডি করে প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

জানা গেছে, প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী ও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী গত রোববার মৌলভীবাজারের উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সমন্বয় সভায় অংশ নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন না সিভিল সার্জন মামুনুর রহমান। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর মৌলভীবাজার সফরকালেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মৌলভীবাজারপ্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়সিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত