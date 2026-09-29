মন্ত্রীর নির্দেশের পর মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জনকে ওএসডি

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর নির্দেশের পর মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন মো. মামুনুর রহমানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
একই প্রজ্ঞাপনে মৌলভীবাজারের নতুন সিভিল সার্জন হিসেবে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পদায়ন ও বদলি করা কর্মকর্তাদের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) পবন চৌধুরী।
এর আগে গত রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে মৌলভীবাজারের আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সমন্বয়বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন মামুনুর রহমানকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন মো. মামুনুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, প্রশাসনিক গাফিলতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে গত রোববার মৌলভীবাজারে আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সমন্বয় সভা চলাকালে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং অনিয়মে অভিযুক্ত সিভিল সার্জনের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেন। মন্ত্রীর ফোনের পরই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সিভিল সার্জনকে ওএসডি করে প্রজ্ঞাপন জারি হয়।
জানা গেছে, প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী ও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী গত রোববার মৌলভীবাজারের উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সমন্বয় সভায় অংশ নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন না সিভিল সার্জন মামুনুর রহমান। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর মৌলভীবাজার সফরকালেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।
ডিজিটাল ডিভাইস হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সাইবার স্পেস ব্যবহার করে জাতীয় সংসদের হুইপ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুলের কণ্ঠ নকল করে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।৩ মিনিট আগে
খুলনায় গত এক সপ্তাহ সিলিন্ডার গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। খুলনার গ্যাস ব্যবসায়ীরা বলছেন, সামনে এ সংকট আরও প্রকট হতে পারে। আজ মঙ্গলবার খুলনার বিভিন্নস্থান ঘুরে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বসতঘরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৫ লাখ টাকা, দেড় ভরি স্বর্ণালংকার ও তিনটি মোবাইল ফোন লুটের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন বাড়ির মালিক বকুল আক্তার।৯ মিনিট আগে
চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রতিবন্ধী আবুল খায়ের (৪৫)। ডান পায়ের তালুতে ফোড়া হওয়ায় গত রোববার চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হন। অস্ত্রোপচার শেষে আজ মঙ্গলবার কিছুটা সুস্থ বোধ করায় বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ছাদের পলেস্তারা খসে পড়লে আহত হন তিনি।১৫ মিনিট আগে