Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

চা পাতা তুলতে গিয়ে ফেরা হলো না মীরার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
চা পাতা তুলতে গিয়ে ফেরা হলো না মীরার
মীরা হাজরা। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে চা পাতা তুলতে গিয়ে ড্রেনে পড়ে মীরা হাজরা (৪০) নামে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে ভাড়াউড়া চা বাগানের ২৯ নম্বর সেকশনের একটি গভীর ড্রেন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সোমবার সকাল ৯টার দিকে চা পাতা তুলতে বাড়ি থেকে বের হন মীরা হাজরা। রাতে তিনি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা তাঁকে খুঁজতে বের হন। পরে বাগানের একটি গভীর ড্রেনের ভেতর তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়। এ সময় ঘটনাস্থলের পাশে চা পাতা বহনের বড় একটি পুটলিও পাওয়া যায়।

শ্রীমঙ্গল থানার ডিউটি অফিসার সফিকুর রহমান জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চা পাতা তোলার একপর্যায়ে গভীর ড্রেন লাফ দিয়ে পার হওয়ার সময় অসাবধানতাবশত মীরা হাজরা ড্রেনে পড়ে যান। এ সময় তাঁর মাথায় থাকা আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ কেজি চা পাতার বোঝার নিচে তিনি চাপা পড়েন।

পুলিশের ধারণা, মাথায় আঘাত পেয়ে হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

চা শ্রমিকমৌলভীবাজারমৃত্যুসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
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