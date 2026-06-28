নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার শ্বশুরবাড়িতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের নৈশভোজ, ছবি ভাইরাল

মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সাম্মুর শ্বশুরবাড়িতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুই নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের উপস্থিতি ও নৈশভোজ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও এলাকাজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ-সংক্রান্ত ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাসুদ আহমদ, ওরফে মাসুক কমিশনারের বাসায় যান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলম। মাসুদ আহমদ ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল সাম্মুর শ্বশুর।
ওই সফর নিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সারজিস আলম বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো পক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে মৌলভীবাজার জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এহসান জাকারিয়া বলেন, “একান্ত ব্যাক্তিগত দাওয়াতে এনসিপির নেতারা মাসুক কমিশনার বাসায় গিয়েছেন। তাছাড়া মাসুক কমিশনার আওয়ামী লীগের কোন সদস্য বা কর্মী নন। তিনি জুলাই আন্দোলনের সময় আমাদেরকে খাবার ও পানি দিয়ে সবসময় সহযোগিতা করেছেন।”
সাতক্ষীরার সীমান্তে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত জব্দ করা ৭৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার মাদক ধ্বংস করা হয়েছে। বিজিবি জানিয়েছে, গত ১৬ মাসে সীমান্তে দৈনিক গড়ে ১৫ লাখ টাকার মাদক জব্দ হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
গত ১৮ জুন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণিতে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী অবৈধ মিছিল বের করেন। এ সময় তারা সরকারবিরোধী স্লোগান দেন এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।১৭ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়ে আগামী ১৫ জুলাই নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এই তারিখ ধার্য করেন।২৩ মিনিট আগে
নড়াইলে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে প্রাণ হারাল স্কুলছাত্র হুসাইন। ঘটনাটি ঘটেছে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার নোয়াগ্রাম দক্ষিণপাড়ার বিলে।২৯ মিনিট আগে