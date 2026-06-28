Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার শ্বশুরবাড়িতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের নৈশভোজ, ছবি ভাইরাল

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার শ্বশুরবাড়িতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের নৈশভোজ, ছবি ভাইরাল
মাসুক কমিশনারের বাসায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলম। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সাম্মুর শ্বশুরবাড়িতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুই নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের উপস্থিতি ও নৈশভোজ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও এলাকাজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ-সংক্রান্ত ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাসুদ আহমদ, ওরফে মাসুক কমিশনারের বাসায় যান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলম। মাসুদ আহমদ ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল সাম্মুর শ্বশুর।

ওই সফর নিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সারজিস আলম বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো পক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে মৌলভীবাজার জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এহসান জাকারিয়া বলেন, “একান্ত ব্যাক্তিগত দাওয়াতে এনসিপির নেতারা মাসুক কমিশনার বাসায় গিয়েছেন। তাছাড়া মাসুক কমিশনার আওয়ামী লীগের কোন সদস্য বা কর্মী নন। তিনি জুলাই আন্দোলনের সময় আমাদেরকে খাবার ও পানি দিয়ে সবসময় সহযোগিতা করেছেন।”

বিষয়:

মৌলভীবাজাররাজনগরছাত্রলীগসারজিস আলমএনসিপিনাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
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