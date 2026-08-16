চা-বাগানের নিমগাছে ঝুলছিল স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ

মৌলভীবাজারের রাজনগরে একটি চা-বাগান থেকে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার টেংরা ইউনিয়নের মাথিউড়া চা-বাগানের ২০ নম্বর সেকশনের নিমগাছ থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মঙ্গল বাউরী (৩৫) ও বিনতা বাউরী (৩২)। তাঁদের বাড়ি রাজনগর উপজেলার উদনা চা-বাগান এলাকায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার সকালে মাথিউড়া চা-বাগানের ২০ নম্বর সেকশনের মোকাম আকাশি টিলায় একটি নিমগাছে তাঁদের মরদেহ ঝুলতে দেখেন বাগান পাহাদার স্বপন রাজভর। তিনি বাগান কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।
স্থানীয়রা জানান, মাসখানেক আগে মঙ্গল বাউরী ও বিনতা বাউরী আইনগতভাবে বিয়ে (কোর্ট ম্যারেজ) করেন। তবে তাঁদের দুজনেরই আগের সংসার ও সন্তান রয়েছে। বিনতার আগে বিবাহবিচ্ছেদ হলেও মঙ্গল প্রথম স্ত্রীসহ বসবাস করছিলেন। দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে তাঁদের পরিবারে তীব্র কলহ চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের জেরে তাঁরা একসঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।
রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই ধারণা করা হচ্ছে। পারিবারিক কলহের জেরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মাদক সেবনের আড্ডায় তর্ক-বিতর্কের জেরে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে আকাশ মিয়া (২২) নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে ট্রাকস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রোববার দুপুরে অভিযানে সাকিল চৌধুরীকে আটক করেছে পুলিশ।৩ মিনিট আগে
সেশনজট নিরসনসহ পাঁচ দফা দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেছেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-২-এর প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের মামলায় অটোরিকশাচালক ছিদ্দিক হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে নয়ারহাট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্তকে শনাক্ত করে রোববার কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রেজাউল হক বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে মিরপুর থানা-পুলিশ। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে তিনি টুঙ্গিপাড়ায় সংঘটিত সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ১২ টির বেশি হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মিরপুর থানার ওসি হাফিজুর।৩৫ মিনিট আগে