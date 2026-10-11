Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে হামের লক্ষণ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলগঞ্জে হামের লক্ষণ নিয়ে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হামের লক্ষণ নিয়ে এক বছরের শিশু আবু তালহা মারা গেছে। গতকাল শনিবার রাতে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুর মৃত্যু হয়। নিহত আবু তালহা কমলগঞ্জ উপজেলার জালালিয়া গ্রামের সুমন মিয়ার ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৫ দিন আগে শিশু আবু তালহা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৪–৫ দিন চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে পরিবার তাকে বাড়ি নিয়ে আসে।

শনিবার শিশুটি আবারও হামের লক্ষণ নিয়ে নতুন করে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মৌলভীবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তার অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট রেফার্ড করেন। পরবর্তীতে তাকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শনিবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শিশু আবু তালহার দাদা তাজু মিয়া জানান, প্রথমে কমলগঞ্জে চিকিৎসার পর শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শনিবার হঠাৎ সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৌলভীবাজারের ডাক্তার দেখানোর পর দ্রুত সিলেটে নেওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। শিশু অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসকেরা বলছেন, হামের লক্ষণ রয়েছে।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারশিশু মৃত্যুসিলেট বিভাগ
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