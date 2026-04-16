Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

ঘোড়ার গাড়িতে রাজকীয় বিদায়, ভালোবাসায় সিক্ত প্রিয় শিক্ষক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
ফুলের মালা গলায় নিয়ে মৌলভীবাজারের কদমহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রানু গোপাল রায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কদমহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রানু গোপাল রায়কে অবসরজনিত বিদায়ে ব্যতিক্রমী আয়োজনের মাধ্যমে সম্মান জানালেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীরা। বিদায় অনুষ্ঠানের পর তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে করে রাজকীয়ভাবে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।

গতকাল বুধবার (১৫ মার্চ) দুপুরে স্কুল প্রাঙ্গণে ২০২২ সালের এসএসসি ব্যাচের উদ্যোগে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মুহূর্তেই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও স্মৃতিময় এক আবেগঘন পরিবেশে রূপ নেয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের প্রশাসক মিজানুর রহমান মিজান। এ সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে রানু গোপাল রায়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

পরে কদমহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার পথ ঘোড়ার গাড়িতে অতিক্রম করে তাঁকে মৌলভীবাজার পৌর শহরের গীর্জাপাড়া এলাকায় তাঁর নিজ বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া হয়।

রানু গোপাল রায় এই বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩১ বছর শিক্ষকতা করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৯ বছর তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঘোড়ার গাড়িতে করে রানু গোপাল রায়কে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীরা জানান, তিনি শুধু একজন শিক্ষক নন, তাঁদের কাছে অভিভাবকের মতো ছিলেন। যেকোনো সমস্যায় তাঁর কাছে গেলে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয়নি। তাঁর বিদায়ে তাঁরা গভীর শূন্যতা অনুভব করছেন।

সহকর্মী শিক্ষকেরা বলেন, নীতির প্রশ্নে আপসহীন এবং মানবিক গুণাবলির জন্য তিনি সবার কাছে ছিলেন অনুকরণীয়।

বিদায়ী বক্তব্যে আবেগাপ্লুত রানু গোপাল রায় বলেন, ‘এই বিদ্যালয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি সব সময় ন্যায়ের পথে থাকার চেষ্টা করেছি। সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।’

