Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ৩টি বাস কাউন্টারকে জরিমানা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে ৩টি বাস কাউন্টারকে জরিমানা
মৌলভীবাজারে তিনটি বাস কাউন্টারকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে তিনটি বাস কাউন্টারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফুন নাহার শারমীন।

অভিযানে পরিবহন কাউন্টারে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন না করা এবং রসিদ সংরক্ষণ না করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তিনটি বাস কাউন্টারের বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

এ বিষয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফুন নাহার শারমীন বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাত্রীদের ভোগান্তি কমানো এবং ন্যায্য ভাড়া নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। সংশ্লিষ্ট কাউন্টার কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারসিলেট বিভাগজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

