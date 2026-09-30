Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে কলেজছাত্র নাঈম হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ০৯
মৌলভীবাজারে কলেজছাত্র নাঈম হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড
আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারে কলেজছাত্র রেজাউল করিম নাঈম হত্যা মামলায় চার আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে মামলার অন্য পাঁচ আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রবিউল আউয়াল এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন নুরুল ইসলাম, সায়মন ইসলাম, নাহিদুল ইসলাম রনি ও আনোয়ার হোসেন। তাঁদের মধ্যে রনি ও আনোয়ার পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, ফেসবুকের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে সদর উপজেলার বর্ষিজোড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে পরিবারের সামনে কুপিয়ে হত্যা করা হয় মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী রেজাউল করিম নাঈমকে।

এ ঘটনায় নাঈমের বাবা চেরাগ মিয়া বাদী হয়ে মৌলভীবাজার মডেল থানায় ১০ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

আদালতের এ রায়ে মামলার বাদীপক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেছেন, রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ পর্যালোচনার পর এ রায় দিয়েছেন। রায়ে বাদীপক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারআইন ও বিচার ‍সিলেট বিভাগমৌলভীবাজার সদর
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