Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

পানিতে ডুবে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পানিতে ডুবে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের ফটিগুলি টিলাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিশুরা ওই এলাকার আশিক আলীর ছেলে ইমাদ আহমেদ (৮), সাহেব আলীর ছেলে লাবিব আহমেদ (৮) ও দীকোলখান্দি গ্রামের বাসিন্দা শিপার মিয়ার ছেলে জিসান আহমেদ (১০)। তারা সম্পর্কে পরস্পরের আত্মীয় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, শিশুরা খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত একটি ডোবায় পড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তাদের মৃত্যু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা লুৎফুর রহমান বলেন, সদ্য মাটি কেটে নেওয়া একটি জমিতে বৃষ্টির পানিতে তিন শিশু নেমে ডুবে যায়। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর থেকেই পুরো এলাকায় শোকের মাতম চলছে। স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কর্মধা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হেলাল আহমদ বলেন, একই পরিবারের তিন শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ভাইরাল হওয়া সেই `তাজু ভাই ২.০ পেজ’ আবার সচল

ভাইরাল হওয়া সেই `তাজু ভাই ২.০ পেজ’ আবার সচল

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার