মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পানিতে ডুবে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের ফটিগুলি টিলাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশুরা ওই এলাকার আশিক আলীর ছেলে ইমাদ আহমেদ (৮), সাহেব আলীর ছেলে লাবিব আহমেদ (৮) ও দীকোলখান্দি গ্রামের বাসিন্দা শিপার মিয়ার ছেলে জিসান আহমেদ (১০)। তারা সম্পর্কে পরস্পরের আত্মীয় বলে জানা গেছে।
জানা যায়, শিশুরা খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত একটি ডোবায় পড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তাদের মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা লুৎফুর রহমান বলেন, সদ্য মাটি কেটে নেওয়া একটি জমিতে বৃষ্টির পানিতে তিন শিশু নেমে ডুবে যায়। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর থেকেই পুরো এলাকায় শোকের মাতম চলছে। স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কর্মধা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হেলাল আহমদ বলেন, একই পরিবারের তিন শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।
