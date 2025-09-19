Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মৌলভীবাজার

লাউয়াছড়া বনে ট্রেনে কাটায় যুবক নিহত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে লাউয়াছড়া বনে ট্রেনে কাটায় নিহত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে লাউয়াছড়া বনের মাগুরছড়া জায়গা থেকে লাশটি উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। নিহত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ২১ বছর। শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. সাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, মাগুরছড়া এলাকায় ট্রেনের নিচে পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হন। পরে বিষয়টি শ্রীমঙ্গল স্টেশনমাস্টার এবং পুলিশকে জানানো হয়।

শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘মাগুরছড়ায় রেললাইনের পাশে একটা লাশ পড়ে আছে, এমন খবর আমাদের কাছে আসে। পরে আমরা শ্রীমঙ্গল জিআরপি পুলিশকে খবর দিই। তবে কোন ট্রেনে ওই যুবক কাটা পড়েছে, সেটা বলতে পারছি না।’

শ্রীমঙ্গল রেলওয়ের থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ননি গোপাল জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর হয়েছে।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারনিহতসিলেট বিভাগসিলেটযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

দায়িত্বে অবহেলায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের শাস্তি বাড়ছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

রাবির পোষ্য কোটা: ছুটির দিনেও বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা

রাবির পোষ্য কোটা: ছুটির দিনেও বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা