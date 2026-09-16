Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

জুড়ীতে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
জুড়ীতে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের জুড়ীতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে দুই শিশু।

আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহতরা হচ্ছে আমতৈল গ্রামের অমল দাসের ছেলে অনন্য দাস (৮) এবং শ্রীমঙ্গলের ভৈরব বাজার এলাকা থেকে আসা তার খালাতো ভাই নারায়ণ দাসের ছেলে দুর্জয় দাস (৯)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অমল দাসের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অংশ নিতে মঙ্গলবার পরিবারের সঙ্গে আমতৈল গ্রামে আসে শিশু দুর্জয়।

বুধবার দুপুরে দুই ভাই মিলে বাড়ির পাশের নিলয় দাসের দোকানসংলগ্ন একটি জলাশয়ে বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত একজন পানিতে পড়ে গেলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যজনও তলিয়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি মাঠ থেকে ঘাস কাটতে যাওয়ার সময় জলাশয়ে শিশুদের লাশ ভাসতে দেখেন। পরে তাঁর চিৎকারে স্বজন ও স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে জুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষার পর দুই শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন।

জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী লাশ দাহ করা হয়েছে।

বিষয়:

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