Ajker Patrika
মেহেরপুর

গাংনীতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের চায়ের আড্ডার দোকানের কাছে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
গাংনীতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের চায়ের আড্ডার দোকানের কাছে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার
চায়ের দোকানের কাছে বোমাসদৃশ বস্তু দুটি পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ষোলটাকা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের বাড়ি-সংলগ্ন জগত নামের এক ব্যক্তির চায়ের দোকানের পাশ থেকে বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। চায়ের দোকানটিতে বিএনপির নেতা-কর্মীরা নিয়মিত আড্ডা দেন।

ষোলটাকা ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আমতৈল গ্রামের বাসিন্দা ফারুক হোসেন বলেন, ‘মনিরুজ্জামান মনিসহ আমতৈল, মানিকদিয়া ও কেশবনগর—এই তিন গ্রামের বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ লোকজন জগতের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। ওই দোকানের সঙ্গে বিএনপির প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেনের একটি ব্যানার রয়েছে। সেই ব্যানারের নিচে লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো বোমাসদৃশ বস্তু দুটি পাওয়া গেছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানোর জন্য একটি চক্র এগুলো রেখে যেতে পারে বলে সন্দেহ করছি। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার দাবি করছি।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, দুটি বোমাসদৃশ বস্তু রাখার ঘটনায় অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএনপির প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন বলেন, বিষয়টি হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য দ্রুত জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিষয়:

মেহেরপুরবিএনপিগাংনীখুলনা বিভাগনির্বাচনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের-আম্মারসহ আহত কয়েকজন

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ