দিনাজপুরে ‘ধানমানব’ সেজে তারেক রহমানের অপেক্ষায় খাদেমুল

বিএনপির প্রতি ভালোবাসা আর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আবারও ‘ধানমানব’ সেজেছেন মো. খাদেমুল ইসলাম। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভা হওয়ার কথা। আজ সকাল থেকে জনসভার মাঠে রয়েছেন ধানমানব খাদেমুল।
৫০ বছর বয়সী খাদেমুলের বাড়ি দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের জাঠিহার গ্রামে। তিনি পুটিমারা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য।
আজ সকাল থেকেই ধানের শীষ দিয়ে বানানো টুপি, পোশাক পরে স্টেজের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন খাদেমুল। তারেক রহমানকে কাছ থেকে একঝলক দেখার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন তিনি। খাদেমুল জানান, গত ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার ৩০০ ফুট এলাকায় তারেক রহমানের জনসভায় সারা শরীর ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে ধানমানব হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। এবার তাঁর আশা বিরামপুরের জনসভায় দলের নেতার কাছাকাছি যেতে পারবেন।
খাদেমুল ইসলাম বলেন, ধানের শীষের প্রতি ছোটবেলা থেকে তাঁর ভালোবাসা ছিল। গতবার তারেক রহমানের কাছে যেতে না পারলেও এবার হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।
পুটিমারা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আতিকুর রহমান জানান, খাদেমুল একজন বিএনপি ও ধানের শীষ প্রতীকের ভক্ত। আজ বিরামপুরে তিনি তারেক রহমানের জনসভায় ধানমানব সেজে এসেছেন।
পক্ষপাতমূলক আচরণ করায় সূত্রাপুর থানার ওসির অপসারণ চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আবেদন জানালেন ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন। আজ শনিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইশরাক।৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে ঝামেলা হলেই কেউ কেউ দেশ ছেড়ে চলে যান, কিন্তু আমরা কোথাও যাইনি, ভবিষ্যতেও যাব না, ইনশা আল্লাহ।’ আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় হবিগঞ্জের নিউ ফিল্ড মাঠে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোট আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির৮ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, নির্বাচনী পরিবেশ কেমন হতে পারে, তার একটা টেস্ট ম্যাচ গতকাল ঢাকায় দেখতে পেয়েছেন। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী কায়দায় পুলিশ তার নগ্ন রূপে ফিরে গিয়েছে।১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি অপারেটর ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিলসহ চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের লাগাতার কর্মসূচি দিয়েছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।৩৭ মিনিট আগে