গাংনীতে লোকালয়ে মুখপোড়া হনুমান, ক্ষুধা লাগলে ঘোরাঘুরি করে মানুষের আশপাশে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাড়িঘর, রাস্তা, দোকানপাটের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখপোড়া হনুমান। কখনো দল বেঁধে, কখনোবা দলছুট হয়ে এদিক-সেদিক খাবারের সন্ধান করছে প্রাণীগুলো। গ্রামের লোকজন খাবার দিলে তা গোগ্রাসে খাচ্ছে।
উপজেলার দেবীপুর গ্রামের বাসিন্দারা জানান, গ্রামের এক গাছ থেকে আরেক গাছে চড়ে বেড়ায় হনুমানগুলো। যখন ক্ষুধা লাগে তখন বাড়িঘরের ছাদ, প্রাচীর অথবা দোকানের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে তারা। গ্রামবাসী খুশি মনে তাদের বিভিন্ন খাবার খেতে দেন।
দেবীপুর গ্রামের রুবেল হোসেন বলেন, ‘বাজারের একটি দোকানের ছাদে তিনটি মুখপোড়া হনুমান এসেছিল। দোকান থেকে কলা ও পাউরুটি এনে দিলে হাত থেকে নিয়ে খেল হনুমানগুলো। মাঠে এখন ভুট্টা, কলাসহ হনুমানের খাওয়ার উপযোগী অন্যান্য ফসল তেমন একটা নেই। খাবারের সন্ধানে হনুমানগুলো তাই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে।’
মো. শাওন আলী নামের আরেক গ্রামবাসী বলেন, ‘বাড়িঘরের প্রাচীর, ছাদ, টিনের চালায় অথবা দোকানে বসে মানুষের দেওয়া খাবার খাচ্ছে হনুমানগুলো। খাবার খেয়ে আবার কোনো গাছে উঠে পড়ছে।’
মো. ইমরান হোসেন ইসলাম নামের আরেকজন বলেন, ‘আমাদের গ্রামে প্রতিবছর মুখপোড়া হনুমান আসে। অনেক সময় করমদী গ্রামের জলিলের বাগানে এগুলোকে থাকতে দেখা যায়।’
জেলা বন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হামিম হায়দার বলেন, ‘মুখপোড়া হনুমানগুলো অনেক সময় দলছুট হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত এগুলো আসে ভারত থেকে। দীর্ঘদিন ধরে হনুমানের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। কোনো হনুমান অসুস্থ হওয়ার খবর পেলে সেটির জন্য সেবার ব্যবস্থা করব।’
