গাংনীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদী সাজিপাড়া গ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে ছয় বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির নাম বেলাল হোসেন। গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। বেলাল হোসেন ওই গ্রামের প্রবাসী মো. রকিবুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, শিশু বেলাল বাড়িতে টেবিলে বসে পেরেক নিয়ে খেলা করছিল। এ সময় তার হাতে থাকা পেরেক টেবিলের সকেটে লেগে বিদ্যুৎপ্রবাহে আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। করমদী সন্ধানী হাসপাতালের চিকিৎসক এস এম মেহেদী হাসান জানান, শিশুটি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) উত্তম কুমার দাস জানান, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কীভাবে মারা গেছে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।
