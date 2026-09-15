জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরা ফল, ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড পেলেন মানিকগঞ্জের লাবনী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে ৩ দশমিক ৯৭ পেয়ে সারা দেশে সেরা ফল করেছেন মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী আনিছা আক্তার লাবনী। এ ফলাফলের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর সেগুনবাগিচার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কাছ থেকে সম্মাননা সনদ, ক্রেস্ট ও শিক্ষাবৃত্তির চেক গ্রহণ করেন লাবনী।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের ফলাফলের ভিত্তিতে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সেরা ফল করা ৩৭টি কলেজের ৫৭ শিক্ষার্থীকে এবার ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড ও শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়।
লাবনী ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের গণিত বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি হরিরামপুর উপজেলার দানিস্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।
সাফল্যের অনুভূতি জানিয়ে লাবনী বলেন, ‘এই অর্জন আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের। শিক্ষক, পরিবার ও স্বজনদের সহযোগিতা ছাড়া এ সাফল্য সম্ভব হতো না। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা করব।’
মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহফিল খান বলেন, ‘লাবনীর এই অর্জনে আমরা গর্বিত। তাঁর মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি হিসেবে পাওয়া এ পুরস্কার আমাদের কলেজের জন্যও গর্বের।’
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