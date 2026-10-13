Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

যমুনায় ২৫ লাখ টাকার কারেন্ট জাল জব্দ, ইলিশ গেল এতিমখানায়

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
যমুনায় ২৫ লাখ টাকার কারেন্ট জাল জব্দ, ইলিশ গেল এতিমখানায়
৮৫ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে মা ইলিশ সংরক্ষণে অভিযান চালিয়ে ৮৫ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও প্রায় ৮ কেজি মা ইলিশ জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ। জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজারমূল্য সাড়ে ২৫ লাখ টাকা। পরে জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ধ্বংস এবং মাছগুলো স্থানীয় এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যমুনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। রাত ৮টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার তন্নী।

মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে সরকারের চলমান নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ অভিযান চালানো হয়। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার তন্নীর নেতৃত্বে অভিযানে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমানসহ মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং থানা-পুলিশের একটি দল অংশ নেয়।

অভিযানকালে যমুনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে অবৈধভাবে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত ৮৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। পরে উপজেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে নদীর তীরে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে জালগুলো ধ্বংস করা হয়। এ সময় জব্দ করা প্রায় ৮ কেজি মা ইলিশ স্থানীয় এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার তন্নী বলেন, মা ইলিশ রক্ষা করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন বহুগুণে বাড়বে। দেশের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ইলিশমানিকগঞ্জঢাকা বিভাগদৌলতপুর (মানিকগঞ্জ)এতিমখানা
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