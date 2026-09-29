সিলগালার পরও সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চলছে সেবা কার্যক্রম

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে সিলগালা করার পরও সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসাসেবা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যক্রম চালানোর অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানটি রোগী দেখাসহ বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। এতে সচেতন মহলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
সূত্রে জানা গেছে, গত ১৩ আগস্ট মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন আইভি ফেরদৌসের নেতৃত্বে সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে অবস্থিত সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। ওই সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি সিলগালা করা হয়।
পরে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি চাওয়া হলে তাদের সেবা কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র নবায়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। ওই অনুমতির আওতায় কোনো ধরনের রোগী দেখা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানান সিভিল সার্জন।
স্থানীয়দের অভিযোগ, সিলগালা করার পরও প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে চিকিৎসকদের মাধ্যমে রোগী দেখা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ ছাড়া রোগীদের বিভিন্ন সেবা দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।
সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক মো. ননী খান বলেন, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়েছে।
তবে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদককে যে কাগজপত্র দেখানো হয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠানটি শুধু খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং সেবা কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা রয়েছে বলে দেখা যায়।
মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন আইভি ফেরদৌস বলেন, ‘সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে শুধু প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারা কোনো ধরনের সেবা কার্যক্রম চালাতে পারবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি বর্তমানে দেশের বাইরে আছি। বিষয়টি জেনে দ্রুত ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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