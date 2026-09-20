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মানিকগঞ্জ

ইছামতীর বুকে ভেলাবাইচ: নদীর দুই পাড়ে মানুষের ঢল, চ্যাম্পিয়ন ‘বন্ধুমহল’

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
ইছামতীর বুকে ভেলাবাইচ: নদীর দুই পাড়ে মানুষের ঢল, চ্যাম্পিয়ন ‘বন্ধুমহল’
প্রতিযোগিতায় বংখুরী, ঝিটকা, গোবিন্দপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কলাগাছের তৈরি ভেলা অংশ নেয়। ছবি: সংগৃহীত

হারিয়ে যেতে বসা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার হাটিপাড়া ইউনিয়নের চৌকিঘাটা এলাকায় ইছামতি নদীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে জমজমাট ভেলাবাইচ। গতকাল শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) এলাকাবাসীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বংখুরী, ঝিটকা, গোবিন্দপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কলাগাছের তৈরি ভেলা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা দেখতে নদীর দুই পাড়ে জড়ো হন বিভিন্ন বয়সী হাজারো মানুষ।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ ভেলাবাইচে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দপুর গ্রামের ‘বন্ধুমহল’ দল চ্যাম্পিয়ন হয়। বিজয়ী দলকে পুরস্কার হিসেবে একটি ফ্রিজ দেওয়া হয়।

ভেলাবাইচকে ঘিরে সকাল থেকেই ইছামতি নদীর দুই পাড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। নদীর পাড়ে বসে নানা রকম মুখরোচক খাবারের মেলা। দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। সন্ধ্যার পরও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। রাত ৮টা পর্যন্ত চলে মেলা ও বাইচ প্রতিযোগিতা। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কলাগাছ দিয়ে তৈরি ভেলা নিয়ে প্রতিযোগীরা নদীতে নামার পর শুরু হয় তীব্র লড়াই। ঢেউ কেটে একে অপরকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন প্রতিযোগীরা। ভেলার ছুটে চলা, প্রতিযোগীদের প্রাণপণ চেষ্টা আর দর্শকদের উচ্ছ্বাসে পুরো নদীপাড় পরিণত হয় উৎসবের মঞ্চে।

স্থানীয়রা জানান, ভেলাবাইচ এখন শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়; এটি পরিণত হয়েছে এলাকাবাসীর মিলনমেলায়। প্রতিবছর এ আয়োজনকে ঘিরে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ছুটে আসেন। এতে একদিকে যেমন বিনোদনের সুযোগ তৈরি হয়, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রামবাংলার পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

আয়োজকেরা জানান, গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গত ৮-৯ বছর ধরে তাঁরা নিয়মিত ভেলাবাইচের আয়োজন করে আসছেন। স্থানীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতি তাঁদের উৎসাহিত করছে। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঘিওরনদীমানিকগঞ্জ সদর
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