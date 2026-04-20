Ajker Patrika
মাগুরা

মাগুরায় ৯৪১ কেন্দ্রে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন

মাগুরা সংবাদদাতা
পৌরসভা কার্যালয়ে শিশুদের টিকা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরায় ব্যাপক পরিসরে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকালে মাগুরা পৌরসভা কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সিভিল সার্জন মো. শামীম কবীর বলেন, জেলায় মোট ৯৪১টি কেন্দ্রে একযোগে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৯৫ হাজার ৩৫৪ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হবে। আগামী ১০ মে পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনি আরও জানান, ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের এই টিকা দেওয়া হবে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টিকাদান কার্যক্রম চলবে। তিনি অভিভাবকদের সন্তানদের নির্ধারিত কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে টিকা প্রদান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং উল্লেখ করেন, হাম-রুবেলা টিকার কোনো উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক আলী আহমেদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন মো. শামীম কবীরসহ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

