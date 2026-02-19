মাদারীপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

মাদারীপুরের ডাসারে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হন আরও ২০ জন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. সফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুর্ঘটনায় হতাহতের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশে ছেড়ে আসে ইমরান পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ডাসার উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় এলে একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে সাইড দিতে যায় বাসটি। এ সময় বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা বিআরটিসি পরিবহনের বাসের সঙ্গে ইমরান পরিবহনের বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ইমরান পরিবহন বাসের দুই যাত্রী নিহত হন। আহত হন ২০ জন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়। পরে আধা ঘণ্টা পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেল জংশনে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেন উদ্ধার শেষে ৯ ঘণ্টা পর রহনপুর—রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে খুলনা থেকে আমনুরা জংশনগামী একটি তেলবাহী ট্রেনের চারটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়।৪৩ মিনিট আগে
পবিত্র রমজান উপলক্ষে শহরকে যানজটমুক্ত রাখা এবং সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ফুটপাত থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে যশোর পৌরসভা। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে অভিযান শুরু হয়ে এমকে রোড হয়ে দড়াটানা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল রায়পুরা পৌরসভাকে ‘চাঁদামুক্ত’ করার ঘোষণা দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় ভটভটি উল্টে রাসেল মণ্ডল (৩৫) নামের এক ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টা ৪০ মিনিটে জয়পুরহাট-বগুড়া মহাসড়কের পুনট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে