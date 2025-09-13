Ajker Patrika
মাদারীপুরে দুই যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে আহত ১৫

মাদারীপুর প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সামনে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সামনে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটকচর এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

পুলিশ, আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মাদারীপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে চন্দ্রা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। পথিমধ্যে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ঘটকচর এলাকায় এলে বাসটির সঙ্গে ঢাকা থেকে আসা বরিশালগামী গ্রিনভিউ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। চন্দ্রা পরিবহনের বাসটি খাদের দিকে থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ ঘটনায় দুই বাসের চালকসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে প্রায় দুই কিলোমিটার পর্যন্ত যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে এসে যান চলাচল স্বাভাবিক করে হাইওয়ে পুলিশ, থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মতিউর রহমান বলেন, আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তবে চন্দ্রা পরিবহনের চালকের অবস্থা গুরুতর।

