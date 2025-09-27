লালমনিরহাটে ব্যাংক কর্মকর্তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটে লিপন চন্দ্র দ্বীপ (২৮) নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার কমলাবাড়ি ইউনিয়নের ভাতিটারী গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত লিপন ওই গ্রামের মৃত ভুপেন্দ্র নাথের ছেলে। তিনি ঢাকায় ডাচ্ বাংলা ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ক্যাসিনো খেলায় আসক্ত হয়ে অর্থ নষ্ট করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন দ্বীপ। ঋণের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। আজ সকালে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বাড়ির লোকজন দরজা ভেঙে ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
আদিতমারী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী আকবর বলেন, ঋণের চাপে দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
