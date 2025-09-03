Ajker Patrika
সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন আহত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
হাসপাতালে আহত বিএনপির নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় প্রাইভেট কার ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন (৫৮) আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের ১০ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় তাঁর গাড়িচালকও আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় হাইওয়ে থানা-পুলিশ কাভার্ড ভ্যান ও চালককে হেফাজতে নিয়েছে।

ফরিদা ইয়াসমিন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার নওদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রাইভেট কারে ভেড়ামারায় যাচ্ছিলেন ফরিদা ইয়াসমিন। এ সময় কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের ১০ মাইল নামের এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে প্রাইভেট কারটির সংঘর্ষ হয়। এতে ফরিদা ইয়াসমিন ও তাঁর গাড়িচালক আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কুষ্টিয়ায় প্রাইভেট কার ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিষয়টি নিশ্চিত করে হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ফরিদা ইয়াসমিন গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি মাথা ও কপালে আঘাত পেয়েছেন। তাঁকে সিটি স্ক্যান করতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে বাকিটা বলা যাবে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্যসচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকারসহ অন্য নেতারা। হাসপাতালে তাঁরা আহত ফরিদা ইয়াসমিনের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

জানতে চাইলে কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ বলেন, কাভার্ড ভ্যান ও চালক পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। বিষয়টি দুই পক্ষই মীমাংসা করে নিতে চায়।

