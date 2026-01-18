কুষ্টিয়ায় ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা বড়িসহ আশরাফুল মৃধা (৪৬) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের চিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ডাক্তারপাড়া নামক স্থান থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে বিজিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, সীমান্ত পিলার ১৫৭/২ এস থেকে প্রায় ২৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করে চিলমারী ইউপির শান্তিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল মৃধাকে আটক করা হয়।
এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২৫টি ভারতীয় ইয়াবা বড়ি, একটি বাটন মোবাইল ফোন এবং ১৬০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য ও মালপত্রের আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৩১ হাজার ৯১৫ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মাদক পাচারসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা বড়িসহ আশরাফুল মৃধা (৪৬) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের চিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ডাক্তারপাড়া নামক স্থান থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে বিজিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, সীমান্ত পিলার ১৫৭/২ এস থেকে প্রায় ২৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করে চিলমারী ইউপির শান্তিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল মৃধাকে আটক করা হয়।
এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২৫টি ভারতীয় ইয়াবা বড়ি, একটি বাটন মোবাইল ফোন এবং ১৬০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য ও মালপত্রের আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৩১ হাজার ৯১৫ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মাদক পাচারসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে রশনী পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফ্যাক্টরিতে থারমাল অয়েল হিটার মেশিন বিস্ফোরণে মো. আসাদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহতসহ তিনজন আহত হয়েছেন।১৫ মিনিট আগে
রাতে দুই ব্যক্তি তাঁকে ডেকে নিয়ে নিজেদের একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে পরিচয় দেন। তাঁরা বলেন, বিএনপি প্রার্থী দীপেন দেওয়ানকে তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমর্থন দিতে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেন।২০ মিনিট আগে
কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে প্রায় ৩৫ ঘণ্টা পর কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছেন সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ (সিওমেক) হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা। আজ রোববার দুপুরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের বৈঠক শেষে এ কথা জানান পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির।২৪ মিনিট আগে
মোবাইলে ইউবোর্ড অ্যাপস ইনস্টল করে খুব সহজে ডিজিটাল মাধ্যমে মাতৃভাষার বর্ণমালা দিয়ে লিখতে পারবেন বাংলাদেশের চাকমা, মারমা ও ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকজন। একই অ্যাপস দিয়ে লিখতে পারবেন বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায়ও।২৯ মিনিট আগে