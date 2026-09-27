বাঁশপাতার চিঠিতে নবীনদের স্বাগত

পাঠকবন্ধু ইবি শাখার আয়োজন
দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ২২ সেপ্টেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ডায়না চত্বরে তখন ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের আনাগোনা। নতুন ক্যাম্পাস, নতুন মুখ। সবার চোখেমুখে কৌতূহল, পরিচিত হওয়ার ব্যস্ততা।
বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন পা রাখা শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে আয়োজন করা হয় ভিন্নধর্মী এক স্বাগত অনুষ্ঠানের। নবীনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাঁশপাতার কাগজে লেখা শুভেচ্ছাবার্তা। ইবি শাখা পাঠকবন্ধুর পক্ষ থেকে জানানো হয় আন্তরিক শুভকামনা।
আয়োজনের শুরুতে নবীনদের হাতে দেওয়া হয় বাঁশপাতার কাগজে লেখা চিঠি। চিঠিগুলোতে লেখা ছিল নতুন পথচলার শুভেচ্ছা। নতুন পরিবেশে তাদের পথচলা আনন্দময় হোক, স্বপ্নগুলো ডানা মেলুক, বিশ্ববিদ্যালয়জীবন হয়ে উঠুক সুন্দর ও স্মরণীয়, এমন প্রত্যাশার কথাই উঠে আসে সেখানে।
শুভেচ্ছাবার্তা হাতে পেয়ে নবীনদের মধ্যেও দেখা যায় আনন্দ ও উৎসাহ। পরিচিতির আনুষ্ঠানিকতা পেরিয়ে তাঁরা জানতে পারেন পাঠকবন্ধুর পথচলা, উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে। অর্ধশতাধিক নবীন শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে ডায়না চত্বর হয়ে ওঠে পরিচিতি, বন্ধুত্ব ও নতুন সম্ভাবনার মিলনস্থল।
নবীনদের সঙ্গে আয়োজিত আলোচনায় পাঠকবন্ধুর কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষতা বিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বর্তমান কমিটির সদস্যরা। পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি সৃজনশীলতা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনকে আরও অর্থবহ করে তোলার প্রত্যাশার কথাও উঠে আসে আলোচনায়।
কুষ্টিয়ার খোকসায় ডাম্প ট্রাকচাপায় মুন্না (১৯) নামে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত করিমনের এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের খোকসা উপজেলার বিলজানি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
পটুয়াখালী জেলা রাজস্ব প্রশাসনের অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে লিখিত পরীক্ষা দেওয়ানোর অভিযোগে জহিরুল ইসলাম (২৩) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজে মৌখিক পরীক্ষা দিতে এসে তিনি ধরা পড়েন।৭ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৬ জন গ্রেপ্তার এবং ৪০টি মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়...১৭ মিনিট আগে
রাজধানী মিরপুরে বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলমকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার।১৯ মিনিট আগে