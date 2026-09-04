Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

মৃত গরু জবাইয়ের অভিযোগে ১১ হাজার টাকা জরিমানা

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
মৃত গরু জবাইয়ের অভিযোগে ১১ হাজার টাকা জরিমানা
গতকাল রাতে ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট কলেজ মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে মৃত গরু জবাই করার অভিযোগে নাইমুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার সোনাহাট কলেজ মোড় এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

জরিমানাপ্রাপ্ত নাইমুল ইসলাম পেশায় মাংস বিক্রেতা। তিনি উপজেলার ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের কামাত আঙ্গারীয়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে নাইমুল ইসলাম মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে সোনাহাট এলাকায় একটি গরু জবাই করেন। এ জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে কোনো ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গরুটি মারা যাওয়ার পর জবাই করা হয়েছে এবং ওই মাংস বিক্রির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।

বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল হক তারেক ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। পরে অভিযুক্ত নাইমুল ইসলামকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আশিকুজ্জামান বলেন, ‘মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে গরু জবাই করার জন্য প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে কোনো ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি। জবাই করা গরুর মাংস মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে।’

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল হক তারেক বলেন, স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, জবাইয়ের আগেই গরুটি মারা গিয়েছিল। তবে গরুটি অসুস্থ ছিল—এটি নিশ্চিত হওয়া গেছে; কিন্তু জবাইয়ের আগে গরুটি মারা গিয়েছিল কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, পুলিশ ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

প্রাণিসম্পদগরুকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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