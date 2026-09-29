Ajker Patrika
En
গাজীপুর

কালিয়াকৈরে জুয়াড়ি, মাদক কারবারিসহ গ্রেপ্তার ৩৩

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ০৪
কালিয়াকৈরে জুয়াড়ি, মাদক কারবারিসহ গ্রেপ্তার ৩৩

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বিভিন্ন এলাকা থেকে অনলাইন জুয়াড়ি, মাদক কারবারিসহ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার তাঁদের গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাতভর কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা ত্রিমোড়, মৌচাক, সফিপুর, পল্লীবিদ্যুৎ, বোর্ডঘর, ফুলবাড়িয়া, আটাবহ, কালিয়াকৈর বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুজন অনলাইন জুয়াড়ি, ১২ জন মাদক কারবারি, ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে মশালমিছিলকারীসহ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় অনলাইন জুয়াড়িদের কাছ থেকে ৬ লাখ ২৮ হাজার টাকা ও মোবাইল সেট এবং মাদক কারবারিদের কাছ থেকে ১৫৪৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

কালিয়াকৈর থানার ওসি সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘কালিয়াকৈরকে অপরাধমুক্ত করতে আমরা জিরো টলারেন্স নীতিতে মাঠে নেমেছি। এসপি স্যারের নির্দেশনায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩৩ জন নারী-পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা অনলাইন জুয়া, মাদক কারবারসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

অনলাইনগাজীপুরগ্রেপ্তারকালিয়াকৈরমাদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত