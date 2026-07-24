ভুয়া সনদে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগে মাদ্রাসা সুপার গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ভুয়া সনদের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে সাইদুর রহমান নামে এক মাদ্রাসা সুপারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার কামাত আঙ্গারীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সাদাপোশাকের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, সাইদুর রহমান কামাত আঙ্গারীয়া দাখিল মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জালিয়াতির আশ্রয় নেন। অভিযোগ রয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকের নিজস্ব নিবন্ধন সনদ না থাকলেও অন্য ব্যক্তির নিবন্ধন সনদ ব্যবহার করে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়।
এ ঘটনায় জনস্বার্থে রফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি কুড়িগ্রাম আদালতে মামলা করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব সিআইডিকে দেয়। তদন্ত শেষে সিআইডি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করে।
পরে আদালত সাইদুর রহমানকে সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন। তিনি আদালতে হাজির না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ওই পরোয়ানার ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
জানা গেছে, নিয়োগ-সংক্রান্ত জালিয়াতির মামলায় এর আগেও একবার সাইদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় আড়াল করতে তিনি নিজেকে একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিতেন।
ভূরুঙ্গামারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মুনতাসির মামুন মুন জানান, আদালতে দায়ের করা একটি মামলায় সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নড়াইলের কালিয়া উপজেলার নড়াগাতী থানার পানিপাড়া গ্রামে মনি মিয়া শেখ (৪৫) নামে এক ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জয়নগর ইউনিয়নের পানিপাড়া গ্রামের কামরুল ঠাকুরের বাড়ির কাছে এ ঘটনা ঘটে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।১৪ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে মাদক বহন করতে অস্বীকৃতি জানানোয় সাইদুল মোল্লা (৩২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় হামলাকারীরা তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে মুলাদী থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক দুটি ঘটনায় এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য ও এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে একজনের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং অপরজন অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছেন।১ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়নে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আল আমিন (২৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) রাত ৯টার দিকে সেনবাগ-সোনাইমুড়ী সড়কের কুটিরবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আল আমিন ছাতারপাইয়া ইউনিয়নের পশ্চিম-দক্ষিণপাড়া গ্রামের রশিদ ব্যাপ১ ঘণ্টা আগে