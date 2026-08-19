পাকুন্দিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল অটোরিকশাযাত্রী দম্পতির

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাযাত্রী এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহত দম্পতির মেয়েসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার সুখিয়া বাজারসংলগ্ন এগারোসিন্দুর কোল্ড স্টোরেজের সামনে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন উপজেলার এগারোসিন্দুর ইউনিয়নের মঠখোলা কাগারচর গ্রামের নুর মিয়া (৬০) ও তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৫০। আহতদের মধ্যে রয়েছেন নুরু মিয়ার মেয়ে মর্জিনা বেগম (৩৫) এবং মঠখোলা কাগারচর গ্রামের মাহিন (১৭) ও অটোরিকশাচালক জাহাঙ্গীর (৩৫)।
স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, বিকেলে পাকুন্দিয়া থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি যাত্রী নিয়ে কিশোরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি সুখিয়া বাজারসংলগ্ন এগারোসিন্দুর কোল্ড স্টোরেজের সামনে পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক সেটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশের একটি জমিতে পড়ে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতাহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে নুর মিয়া ও তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর বলেন, নিহত দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মর্গে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোরিকশা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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