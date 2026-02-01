Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস চত্বর থেকে আটক দালাল চক্রের ২০ জনের কারাদণ্ড

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস চত্বর থেকে আটক দালাল চক্রের ২০ জনের কারাদণ্ড
কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস চত্বরে আজ রোববার দালাল চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় র‍্যাব। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস চত্বর এবং আশপাশে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন।

আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১৪) সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যরা এই অভিযান চালান। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটকের পর র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মোহাম্মদ জুবায়ের তাঁদের কারাদণ্ড দেন।

শাহ মোহাম্মদ জুবায়ের সাংবাদিকদের বলেন, ‘আটক ব্যক্তিরা পাসপোর্ট করতে আসা ব্যক্তিদের কাছে বিভিন্ন সহায়তার নামে অর্থ দাবি করা এবং হয়রানির অভিযোগে ২০ জনকে আটক করা হয়। পরে তাঁর অপরাধ স্বীকারের ভিত্তিতে এবং প্রত্যেকের অপরাধের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আমরা যখন অভিযান পরিচালনা করি, এমনও হয়েছে, আমাদের সিভিল ফোর্সের কাছে অর্থ দাবি করা হয়। এভাবেই তাঁরা তাঁদের অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন। আশা করি, এই অভিযানের ফলে পাসপোর্ট অফিসে জনভোগান্তি কমবে।’

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মোহাম্মদ জুবায়ের আরও বলেন, ‘আটক ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ দণ্ড এক মাসের বিনাশ্রম আর সর্বনিম্ন দণ্ড ৭ দিনের প্রদান করা হয়েছে। পাসপোর্ট অফিসের কোন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে আমাদের তদন্ত চলছে। আমরা যদি অফিসের যে কারও সংশ্লিষ্টতা পাই, তিনি যে-ই হোন না কেন, আমরা তাঁকে আইনের আওতায় আনব। দীর্ঘদিন ধরেই অফিসে রেকি কার্যক্রম চলছে। কারও যোগসাজশ রয়েছে কি না, সেটারও তদন্ত চলছে। আজকে দালালদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছি।’

এদিকে র‍্যাব জানায়, পাসপোর্ট অফিসে দায়িত্বরত মানিক নামের একজন আনসার সদস্যও দালালদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি জেলা কমান্ড্যান্ট মো. আব্দুল আলীমকে জানানো হয়েছে।

আনসার বাহিনীর জেলা কমান্ড্যান্ট আব্দুল আলীম বলেন, ‘আমাকে র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি জানিয়েছেন। আমাদের তালিকায় মানিক নামের কাউকে পাচ্ছি না। পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে তাঁকে প্রত্যাহার করা হবে।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জকারাদণ্ডর‍্যাবঢাকা বিভাগঢাকাপাসপোর্টজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

‘সব খারিজ হবে, তুই খালি টাকা পাঠাবি’, ভূমি কর্মকর্তার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল

‘সব খারিজ হবে, তুই খালি টাকা পাঠাবি’, ভূমি কর্মকর্তার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল

ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সম্পর্কিত

পি কে হালদারের সহযোগী নাহিদা রুনাইয়ের ফ্ল্যাট-ভবনসহ জমি ক্রোক

পি কে হালদারের সহযোগী নাহিদা রুনাইয়ের ফ্ল্যাট-ভবনসহ জমি ক্রোক

স্বাধীনতাই যারা বিশ্বাস করে না, তারাই এখন ধর্মীয় বিভাজন তৈরিতে ব্যস্ত: সালাহউদ্দিন

স্বাধীনতাই যারা বিশ্বাস করে না, তারাই এখন ধর্মীয় বিভাজন তৈরিতে ব্যস্ত: সালাহউদ্দিন

কিশোরগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস চত্বর থেকে আটক দালাল চক্রের ২০ জনের কারাদণ্ড

কিশোরগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস চত্বর থেকে আটক দালাল চক্রের ২০ জনের কারাদণ্ড

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, একজন নিহত

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, একজন নিহত