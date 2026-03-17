হোসেনপুরে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার, শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন

কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে তরিকুল ইসলাম ইমন (১৭) নামের এক কলেজশিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার শেষ সীমান্তবর্তী ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানাধীন খুরশিদ মহল সেতুর নিচে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ভাসমান লাশটি উদ্ধার করে ভৈরব থানা-ফাঁড়ির নৌ পুলিশ।
নিহত তরিকুল ইসলাম হোসেনপুর পৌর এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঢেকিয়া মীরপাড়ার সোনা ব্যবসায়ী মাসুদ মীরের ছেলে ও স্থানীয় বিএম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের খুরশিদ মহল সেতুর নিচে লাশটি ভেসে ছিল। এ সময় লাশটি দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশের খবর দেয়।
বিষয়টি সম্পর্কে পাগলা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে সকাল থেকে আমরা লাশটি উদ্ধার করতে ভৈরব নৌ পুলিশকে অবহিত করি।’
নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (১৬ মার্চ) রাত ১১টার পর থেকে তাঁর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরদিন মঙ্গলবার সকালে ব্রহ্মপুত্র নদে ভাসমান লাশের সন্ধান মিলে। পরে সেখানে গিয়ে ওই লাশটি নিখোঁজ হওয়া ইমনের বলে নিশ্চিত করেন তার চাচা মো. দুলাল মিয়া।
ভৈরব নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. কামরুল হাসান জানান, নিহতের লাশের সুরতহাল দেখা যায় কণ্ঠনালি ও মাথার পেছনে বড় ধরনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়াও হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দেখে মনে হয় এটা একটা নিশ্চিত হত্যাকাণ্ড। হত্যার পর লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।
ভৈরব নৌ পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক সুব্রত কুমার পোদ্দার জানান, নিহত তরিকুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
