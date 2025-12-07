Ajker Patrika

খোঁপার ভাঁজে লুকানো ২ হাজার ইয়াবা, ভৈরবে নারী আটক

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৮
কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় আজ রোববার এক নারীর খোঁপা থেকে ইয়াবা জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় চুলের খোঁপায় লুকিয়ে ইয়াবা বড়ি পাচারের সময় শরীফা বেগম (৫০) নামের এক নারীকে আটক করা হয়েছে। তাঁর খোঁপার মধ্যে দুই হাজার ইয়াবা পাওয়া যায়। আজ রোববার দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ অভিযান চালায়।

জানা গেছে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর ভৈরব প্রান্তে পশ্চিম পাশে একটি লেগুনা থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে শরীফা বেগমের খোঁপার ভেতরের থেকে দুই হাজার ইয়াবা উদ্ধার এবং তাঁকে আটক করা হয়। ওই নারী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার শিবনগর গ্রামের বাসিন্দা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভৈরব সার্কেলের পরিদর্শক চন্দন গোপাল সুর বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, শরীফা নামের এক নারীর চুলের খোঁপায় ইয়াবা গুঁজে আশুগঞ্জ থেকে লেগুনা দিয়ে ভৈরবে আসছেন। পরে আমরা সেতুর ভৈরব প্রান্তে লেগুনা থেকে ওই নারীকে নামিয়ে তল্লাশি করে তাঁর খোঁপার মধ্যে লুকানো দুই হাজার ইয়াবা উদ্ধার করি। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জইয়াবাঢাকা বিভাগভৈরবনারীজেলার খবর
