সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ২৬
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বিএনপি নেতা ইসলাম কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে সদর উপজেলার বল্লী গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক এসব কথা নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার ইসলাম কবিরাজ সদর উপজেলার নবগঠিত বল্লী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।

গত রোববার সদর উপজেলার বল্লী মজিবর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মজিবর রহমানকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এদিন তাঁকে জনসমক্ষে পিটিয়ে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার ভুক্তভোগী শিক্ষক সদর থানায় এজাহার দায়ের করেন। এজাহারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য শহিনুর রহমান, মো. কামরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, বল্লী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম আক্তার মন্টু, বিএনপি কর্মী আব্দুল গনি, ইউপি সদস্য আব্দুর রইচ, বিএনপি নেতা ইসলাম কবিরাজ, বল্লী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামানসহ আরও কয়েকজন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক জানান, ইসলাম কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সাতক্ষীরাবিএনপিশিক্ষকগ্রেপ্তারঅভিযোগখুলনা বিভাগজেলার খবর
