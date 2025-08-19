সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বিএনপি নেতা ইসলাম কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে সদর উপজেলার বল্লী গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক এসব কথা নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার ইসলাম কবিরাজ সদর উপজেলার নবগঠিত বল্লী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।
গত রোববার সদর উপজেলার বল্লী মজিবর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মজিবর রহমানকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এদিন তাঁকে জনসমক্ষে পিটিয়ে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার ভুক্তভোগী শিক্ষক সদর থানায় এজাহার দায়ের করেন। এজাহারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য শহিনুর রহমান, মো. কামরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, বল্লী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম আক্তার মন্টু, বিএনপি কর্মী আব্দুল গনি, ইউপি সদস্য আব্দুর রইচ, বিএনপি নেতা ইসলাম কবিরাজ, বল্লী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামানসহ আরও কয়েকজন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক জানান, ইসলাম কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বিএনপি নেতা ইসলাম কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে সদর উপজেলার বল্লী গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক এসব কথা নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার ইসলাম কবিরাজ সদর উপজেলার নবগঠিত বল্লী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।
গত রোববার সদর উপজেলার বল্লী মজিবর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মজিবর রহমানকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এদিন তাঁকে জনসমক্ষে পিটিয়ে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার ভুক্তভোগী শিক্ষক সদর থানায় এজাহার দায়ের করেন। এজাহারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য শহিনুর রহমান, মো. কামরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, বল্লী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম আক্তার মন্টু, বিএনপি কর্মী আব্দুল গনি, ইউপি সদস্য আব্দুর রইচ, বিএনপি নেতা ইসলাম কবিরাজ, বল্লী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামানসহ আরও কয়েকজন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক জানান, ইসলাম কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব হিসাবে ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩৬৭ টাকা রয়েছে।১০ মিনিট আগে
কক্সবাজারে এক মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে তারিকুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবককে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা ও জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ (নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল-১)১৬ মিনিট আগে
সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামরুল আহসান বলেন, ১২ আগস্ট রাত ৯টার দিকে সাভারে অ্যামট্রানেট লিমিটেড নামের একটি কারখানা থেকে প্রায় ৬৮ শ্রমিককে অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। বেতন না পাওয়া এই শ্রমিকদের হঠাৎ ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়। পরে শ্রমিকদের সাত কর্মদিবসের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও তা পরিশোধ১৮ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের কাকাইমোলা এলাকায় দেড় ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। এতে নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।৩১ মিনিট আগে