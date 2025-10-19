খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ: তিনজনকে কাশিমপুরে প্রেরণ

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় তিন হাজতিকে ঢাকার হাইসিকিউরিটি কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে তাদের তিনজনকে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে, তাদের তালিকা পরবর্তী সময়ে ঢাকায় পাঠানো হবে বলে কারা সূত্রে জানা গেছে।
খুলনা জেলা কারাগারের জেলার মুনীর হুসাইন বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রেনেড বাবু ‘বি’ কোম্পানির সদস্য লাল সাকিবের সঙ্গে অন্য সন্ত্রাসী পলাশের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পলাশকে তারা মারধর করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারাগারের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কারা কর্তৃপক্ষ। তখন উভয় পক্ষকে শান্ত করার জন্য মৃদু লাঠিপেটা করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাগলা ঘণ্টা বাজানো হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
জেলার মুনীর হুসাইন আরও বলেন, কারাগারের ভেতরের মারামারির ঘটনা রাতে কারা হেড কোয়ার্টারকে অবগত করা হয়। এ ঘটনায় কয়েকজনের নামের তালিকা তৈরি করে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আসামিদের পাঠানোর কথা জানানো হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সকালে কালা তুহিন, গ্রেনেড বাবুর ছোট ভাই রাব্বি এবং জিতুকে পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে ঢাকার উদ্দেশে পাঠানো হয়। নামের তালিকায় অন্য যারা রয়েছে, পরবর্তী সময়ে তাদেরও ঢাকায় পাঠানো হবে।
মুনীর হুসাইন বলেন, ‘শনিবারের ঘটনায় যারা কারাগারের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে এখনো আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কারাবিধি অনুযায়ী যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে, আমরা সেগুলো নেব।’
খুলনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় তিন হাজতিকে ঢাকার হাইসিকিউরিটি কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে তাদের তিনজনকে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে, তাদের তালিকা পরবর্তী সময়ে ঢাকায় পাঠানো হবে বলে কারা সূত্রে জানা গেছে।
খুলনা জেলা কারাগারের জেলার মুনীর হুসাইন বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রেনেড বাবু ‘বি’ কোম্পানির সদস্য লাল সাকিবের সঙ্গে অন্য সন্ত্রাসী পলাশের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পলাশকে তারা মারধর করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারাগারের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কারা কর্তৃপক্ষ। তখন উভয় পক্ষকে শান্ত করার জন্য মৃদু লাঠিপেটা করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাগলা ঘণ্টা বাজানো হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
জেলার মুনীর হুসাইন আরও বলেন, কারাগারের ভেতরের মারামারির ঘটনা রাতে কারা হেড কোয়ার্টারকে অবগত করা হয়। এ ঘটনায় কয়েকজনের নামের তালিকা তৈরি করে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আসামিদের পাঠানোর কথা জানানো হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সকালে কালা তুহিন, গ্রেনেড বাবুর ছোট ভাই রাব্বি এবং জিতুকে পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে ঢাকার উদ্দেশে পাঠানো হয়। নামের তালিকায় অন্য যারা রয়েছে, পরবর্তী সময়ে তাদেরও ঢাকায় পাঠানো হবে।
মুনীর হুসাইন বলেন, ‘শনিবারের ঘটনায় যারা কারাগারের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে এখনো আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কারাবিধি অনুযায়ী যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে, আমরা সেগুলো নেব।’
চাকরি স্থায়ী করাসহ সাত দফা দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের রাজশাহী কার্যালয়ের অস্থায়ী কর্মচারীরা। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় সড়ক ভবনের ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।২৯ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ৫ শতাংশ বাড়ি ভাতা প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাশিত দাবি আদায়ে থালা হাতে ভুখা মিছিল করেছেন। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশিত দাবি আদায় বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে এ ভুখা মিছিল বের করা হয়।৩৯ মিনিট আগে
বিদেশ যেতে না পেরে ক্ষোভে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে গালাগাল করেছেন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার এক যুবক। পরে সেই ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
বয়সসীমা বাড়ানো, বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র কোটা পুনর্বহালসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট পরিষদ।১ ঘণ্টা আগে