খুলনায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ, ২ নারী গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে দুই নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার রাতে নগরীর হরিণটানা থানার শিকদার মার্কেট এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার নারীরা হলেন ফুলতলা উপজেলার রাজঘাট গ্রামের বাসিন্দা সুফিয়া বেগম (৩৭) ও নগরীর হরিণটানা থানা এলাকার শিকদার মার্কেটের পেছনের বাসিন্দা রুবি বেগম (৪৭)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মহানগর পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড সিপি) খোন্দকার হোসেন আহম্মদ জানান, গত রোববার সকালে ব্যাগ বিক্রির কথা বলে অপহরণকারী চক্র ব্যবসায়ী আলী আক্কাস শেখের সঙ্গে নগরীর জিরো পয়েন্ট মোড়ে দেখা করে।
পরে ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলে তাঁকে একটি ভ্যানে শিকদার মার্কেটের সামনে নিয়ে যায়। ভ্যানচালক চলে যাওয়ার পর আলী আক্কাস শেখকে ধারালো ছুরি ও চাকু বের করে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে শিকদার মার্কেটের বিপরীতে রুবি বেগমের বাসায় নিয়ে যায়।
সেখানে আলী আক্কাস শেখকে একটি কক্ষে আটক রেখে তারা ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করলে অপহরণকারীরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে ভয় দেখাতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি বিকাশের মাধ্যমে অপহরণকারী চক্রকে ১ লাখ ৭৮ হাজার টাকা দেন।
মুক্তিপণের টাকা পেয়ে অপহরণকারীরা গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আলী আক্কাস শেখকে বাইপাস রোড দিয়ে সোনাডাঙ্গা অভিমুখে কিছু দূর গিয়ে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।
এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার নগরীর হরিণটানা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী। পরে পুলিশের একটি বিশেষ টিম তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় রাতেই অপহরণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তসহ চক্রের নারী সদস্য সুফিয়া বেগম ও রুবি বেগমকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মুক্তিপণের ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তার দুই নারীকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অপহরণের সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।
