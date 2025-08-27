সাবেক এমপি মিজান ফের গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন আজ। তিনি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর আবারও গ্রেপ্তার হন। তবে তাঁকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা গোয়েন্দা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেননি।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে খুলনা জেলা কারাগারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে খুলনা জেলা কারাগারের জেলার মুনীর হুসাইন বলেন, আদালত থেকে সব মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন। জামিনের যাবতীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কারাগার থেকে তিনি মুক্ত হন।
জেলার আরও বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় চারটি মামলা রয়েছে। দুদকের একটি মামলায় তাঁকে আট বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন ঢাকার একটি আদালত। রায়ের পর থেকে তিনি ঢাকা কাশিমপুর কারাগারে ছিলেন। এ বছরের ২৩ মে কাশিমপুর থেকে খুলনা জেলা কারাগারে আনা হয়। তবে পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন কি না, তা জানা নেই।
তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, সন্ধ্যার দিকে তাঁকে কারাগারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে কোন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।
তবে একটি সূত্র জানায়, সাবেক সংসদ সদস্য মিজানের খুলনা জেলা কারাগারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গোয়েন্দা কার্যালয়ের সামনে হাজির হন।
উল্লেখ্য, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ বছরের ৩০ জানুয়ারি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক তাঁকে আট বছরের কারাদণ্ড দেন। তাঁর বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় চারটি মামলা রয়েছে।
