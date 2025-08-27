Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

সাবেক এমপি মিজান ফের গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন আজ। তিনি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর আবারও গ্রেপ্তার হন। তবে তাঁকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা গোয়েন্দা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেননি।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে খুলনা জেলা কারাগারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে খুলনা জেলা কারাগারের জেলার মুনীর হুসাইন বলেন, আদালত থেকে সব মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন। জামিনের যাবতীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কারাগার থেকে তিনি মুক্ত হন।

জেলার আরও বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় চারটি মামলা রয়েছে। দুদকের একটি মামলায় তাঁকে আট বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন ঢাকার একটি আদালত। রায়ের পর থেকে তিনি ঢাকা কাশিমপুর কারাগারে ছিলেন। এ বছরের ২৩ মে কাশিমপুর থেকে খুলনা জেলা কারাগারে আনা হয়। তবে পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন কি না, তা জানা নেই।

তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, সন্ধ্যার দিকে তাঁকে কারাগারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে কোন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

তবে একটি সূত্র জানায়, সাবেক সংসদ সদস্য মিজানের খুলনা জেলা কারাগারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গোয়েন্দা কার্যালয়ের সামনে হাজির হন।

উল্লেখ্য, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ বছরের ৩০ জানুয়ারি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক তাঁকে আট বছরের কারাদণ্ড দেন। তাঁর বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় চারটি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারসংসদ সদস্যখুলনা বিভাগকারাগারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

দীপু মনির নির্দেশই সব কাজ হয়েছে, আমি দায়ী নই— আদালতকে কলিমুল্লাহ

দীপু মনির নির্দেশই সব কাজ হয়েছে, আমি দায়ী নই— আদালতকে কলিমুল্লাহ

চিড়া-পানি নিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজে বিদেশে পাড়ির চেষ্টা, গোপালগঞ্জের যুবক আটক

চিড়া-পানি নিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজে বিদেশে পাড়ির চেষ্টা, গোপালগঞ্জের যুবক আটক

হিজাব বা ওয়েস্টার্ন কালচার, কোনোক্ষেত্রেই নারীদের হেনস্তা করা যাবে না: আবিদুল

হিজাব বা ওয়েস্টার্ন কালচার, কোনোক্ষেত্রেই নারীদের হেনস্তা করা যাবে না: আবিদুল

প্রেম করায় কিশোরীকে হত্যা করেন বাবা-মা-ভগ্নিপতি

প্রেম করায় কিশোরীকে হত্যা করেন বাবা-মা-ভগ্নিপতি