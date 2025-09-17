Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বাগেরহাটে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১০
আজ সকাল ৯টা থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ৯টা থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো জেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন এবং অফিসের প্রধান ফটক ঘিরে রাখেন। এই কর্মসূচি বেলা ১টা পর্যন্ত চলবে বলে জানানো হয়েছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি হরতাল কর্মসূচি স্থগিত করেছে। তবে কমিটির নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথের আন্দোলনও চলবে।

কমিটির সদস্যসচিব এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জেলা সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, ‘আমরা হরতাল বাতিল করেছি, যাতে দুর্গাপূজা ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হয়। উচ্চ আদালত ১০ দিনের রুল জারি করেছেন, আমরা ন্যায়বিচার পাব বলে আশাবাদী। চারটি আসন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।’

সম্প্রতি হাইকোর্ট একটি রুল জারি করে জানতে চেয়েছেন, কেন বাগেরহাটের চারটি আসন বহাল রাখার নির্দেশনা দেওয়া হবে না এবং কেন নির্বাচন কমিশনের আসন কমানোর গেজেট অবৈধ হবে না। নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের আগামী ১০ দিনের মধ্যে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন বাগেরহাটের চারটি আসনকে কমিয়ে তিনটি করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেয়। এর প্রতিবাদে বাগেরহাটবাসী আন্দোলন শুরু করে। এর পরও ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসনের চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে, যা জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করেছে বলে কমিটির নেতারা অভিযোগ করেন।

আজ সকাল ৯টা থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ৯টা থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত গেজেট অনুযায়ী, নতুন আসনবিন্যাস হলো: বাগেরহাট-১: (বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২: (ফকিরহাট, রামপাল, মোংলা), বাগেরহাট-৩: (কচুয়া, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা)। এর আগে দীর্ঘদিন ধরে আসনবিন্যাস ছিল: বাগেরহাট-১: (চিতলমারী, মোল্লাহাট, ফকিরহাট), বাগেরহাট-২: (বাগেরহাট সদর, কচুয়া), বাগেরহাট-৩: (রামপাল, মোংলা), বাগেরহাট-৪: (মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা)।

বিষয়:

বাগেরহাটখুলনা বিভাগনির্বাচনমিছিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

ভোটের মাঠে জোটের আলাপ

ভোটের মাঠে জোটের আলাপ

সম্পর্কিত

চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময় বাড়াতে আবেদন ছাত্রদলের

চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময় বাড়াতে আবেদন ছাত্রদলের

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত

কারিগরি শিক্ষার্থীদের রাজধানীর সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

কারিগরি শিক্ষার্থীদের রাজধানীর সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

গাজীপুরে কলেজছাত্র হত্যা: কিশোর গ্যাং লিডার ও সহযোগী গ্রেপ্তার

গাজীপুরে কলেজছাত্র হত্যা: কিশোর গ্যাং লিডার ও সহযোগী গ্রেপ্তার