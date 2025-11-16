Ajker Patrika

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

  • বিএনপি সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ
  • বিভেদ ভুলে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান বিএনপির প্রার্থীদের
  • চারটি আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া জামায়াত
  • বড় দুই দলের লড়াই বেশ জমজমাট হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা
আবুল কাসেম, সাতক্ষীরা 
(ওপরে বা থেকে) হাবিবুল ইসলাম হাবিব, কাজী আলাউদ্দীন, শহিদুল আলম, আব্দুর রউফ (নিচে বা থেকে) আব্দুল আলিম, তাজকিন আহমেদ চিশতি, অধ্যক্ষ ইজ্জতুল্লাহ ও মুহাদ্দিস রবিউল বাশার।
(ওপরে বা থেকে) হাবিবুল ইসলাম হাবিব, কাজী আলাউদ্দীন, শহিদুল আলম, আব্দুর রউফ (নিচে বা থেকে) আব্দুল আলিম, তাজকিন আহমেদ চিশতি, অধ্যক্ষ ইজ্জতুল্লাহ ও মুহাদ্দিস রবিউল বাশার।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ দেখা দেয়। পরদিন থেকে প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরায় আসন ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে চারটি আসনেই জামায়াত জয়লাভ করে। অপরটি পায় আওয়ামী লীগ। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ চিত্র পাল্টে যায়। শুধু সাতক্ষীরা সদর আসনে জামায়াত ছাড়া আর বাকি আসনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নির্বাচিত হয়। ২০০১ সালে জামায়াত আবারও তিনটি আসনে জয়লাভ করে। জেলার মধ্যে সেবারই প্রথম বিএনপির টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাবিবুল ইসলাম হাবিব। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি আসন কমিয়ে সাতক্ষীরায় সংসদীয় আসন হয় চারটি। এ নির্বাচনে জামায়াত ও বিএনপি একটি আসনও পায়নি। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) দুটি করে আসনে জয়লাভ করে।

সাতক্ষীরা সীমান্তঘেঁষা জেলা হওয়ার সুবাদে এখানকার মুসলিম ভোটারদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ভারত থেকে আসা। সে কারণে সাতক্ষীরায় জামায়াতের একটি ভালো প্রভাব রয়েছে। বরাবরের মতো জামায়াত এবারও চারটি আসনে জিততে চায়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল না থাকায় মাস দুয়েক আগে থেকে চারটি আসনে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রার্থী ঘোষণা দেওয়া হয়। সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসন থেকে জামায়াতের মনোনয়ন পেয়েছেন অধ্যক্ষ ইজ্জতুল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা সদর-দেবহাটা) আসনে মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা-৩ (কালীগঞ্জ ও আশাশুনি) থেকে মুহাদ্দিস রবিউল বাশার ও সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনে গাজী নজরুল ইসলাম। অপর দিকে সাতক্ষীরা-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা-২ আসনে আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীন ও সাতক্ষীরা-৪ আসনে ড. মনিরুজ্জামান মনির।

সাতক্ষীরা-১ আসনে ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ছাত্রদল ও ডাকসুর সাবেক নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব। এরপর থেকে বিএনপির জনসমর্থন বাড়তে থাকে। এ আসনে জামায়াতেরও শক্ত অবস্থান রয়েছে। এবার হাবিব ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ইজ্জতুল্লাহর মধ্যে লড়াইটা বেশ জমজমাট হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা।

বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক হাবিব বলেন, ‘তালা-কলারোয়ার এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে আমার প্রচেষ্টায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। আমি নির্বাচিত হলে পাটকেলঘাটাকে উপজেলায় উন্নীত করার পদক্ষেপ নেব। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ব্যবস্থা নেব।’

সাতক্ষীরা-২ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা আব্দুর রউফকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। রউফকে মনোনয়ন দেওয়ায় ফুঁসে উঠেছে মনোনয়নবঞ্চিতসহ সাধারণ জনগণ। মনোনয়ন ঘোষণার দিন রাতে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতায় টায়ার জ্বালিয়ে ব্লকেড তৈরি করে বিক্ষোভ করেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আব্দুল আলিমের সমর্থকেরা। তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে সদর উপজেলার ১২ ইউনিয়নের ৩৩ জন দায়িত্বশীল নেতা বিএনপি মহাসচিবের কাছে আবেদন করেছেন।

এ আসনে বিএনপির আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী তাজকিন আহমেদ চিশতি। বর্তমানে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক চিশতি সাতক্ষীরা পৌরসভার দুবারের নির্বাচিত মেয়র। তারপক্ষে পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ের বিএনপি নেতারাও মহাসচিব বরাবর আবেদন করেছেন।

বিএনপির দ্বন্দ্বের কারণে এ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুহাদ্দিস আব্দুল খালেককে এগিয়ে রাখছেন ভোটাররা।

সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী আলাউদ্দীন। তবে এ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টানা ১১ দিন বিক্ষোভ সমাবেশ করে কালীগঞ্জ ও আশাশুনি উত্তাল রেখেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ও মনোনয়নপ্রত্যাশী ডা. শহিদুল আলমের সমর্থকেরা।

শহিদুলের সমর্থক জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নূরুজ্জামান বলেন, ‘গরিবের ডাক্তার বলে খ্যাত ডা. শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। যে মানুষটি তাঁর সবকিছু ব্যয় করেছেন জনকল্যাণে, তাঁকে মনোনয়ন দিতে হবে।’

এ আসনে কাজী আলাউদ্দীনও গণসংযোগ শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে আশাশুনির বালির মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।

মনোনয়নের বিষয়ে কাজী আলাউদ্দীন বলেন, ‘আমি সকল সময়ে জনগণের পাশে ছিলাম। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে হামলা-মামলায় জর্জরিত ছিলাম। তবুও জনগণ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি।’ বিভেদ ভুলে দল যাকে মনোনীত করবে, তাঁর পক্ষে সবাইকে কাজ করার অনুরোধ আলাউদ্দীনের।

সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনটি একটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। বিগত নির্বাচনগুলোতে এ আসনে বিএনপি তাদের শক্তিমত্তা দেখাতে পারেনি। তবে এবার বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন নতুন মুখ লন্ডনপ্রবাসী ড. মনিরুজ্জামান মনির। তিনি জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অপর দিকে জামায়াতের গাজী নজরুল ইসলাম সাবেক দুবারের সংসদ সদস্য হওয়ায় এ আসনে তাঁর নিজস্ব একটি ভোটব্যাংক রয়েছে।

মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সংসদ নির্বাচনে আমি হয়তো নতুন মুখ। তবে পাঁচ বছর ধরে আমি শ্যামনগরের আপামর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।’

সার্বিক বিষয়ে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ বলেন, ‘২০০১ সালে সাতক্ষীরা থেকে চারটি আসন পেয়েছিল জামায়াত। আমরা এবারও সবকটি আসনে বিজয়ী হওয়ার আশা করছি।’

বিষয়:

সাতক্ষীরাশ্যামনগরবিএনপিনির্বাচনছাপা সংস্করণশেষ পাতাজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না, তাকে কেন মারল— আশরাফুলের স্ত্রীর আহাজারি

২৮ হাজার টাকার আইফোন পকেট, এক দিনেই দোকান খালি

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ইইডির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা না, জামায়াত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যাও করেছে : মির্জা ফখরুল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

  • ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে ৪ মাস
  • তালিকা রদবদল ও ইউএনওর নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগ
  • গুদামে চাল আটকে থাকায় জনপ্রতিনিধিদের ক্ষোভ
আল মামুন জীবন, বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও)  
আবু বেলাল ছিদ্দিক
আবু বেলাল ছিদ্দিক

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। তালিকা বদল, নাম বাদ দেওয়া আর ইউএনওর নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিকে কর্মকর্তার এমন অবহেলায় গরিব সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ফিরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে গুদামে অতিরিক্ত চাল মজুতের ফলে চাপে পড়েছেন খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা। সব মিলিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে উপকারভোগী, ইউপি সচিব ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে।

এক সপ্তাহ ধরে ইউএনও কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত জুলাই মাসে উপজেলার আটটি ইউনিয়নে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে ভিডব্লিউবির ২ হাজার ৪৫৮ জন সুবিধাভোগী ব্যক্তির তালিকা চূড়ান্ত করে বদলি হয়ে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ কুমার দেবনাথ। ওই মাস থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে চাল বিতরণ করার জন্য নির্দেশনা এবং চালের ডিওতে অনুমোদন দেন পরে যোগদান করা ইউএনও মফিজুর রহমান। কিন্তু চার মাস চলে গেলেও সেই চাল পড়ে রয়েছে গুদামে, বিতরণ করা হয়নি।

অভিযোগ উঠেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমান কয়েক দফায় ডেকে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে চাল বিতরণ করতে বললেও তিনি কর্ণপাত করছেন না। এদিকে আগের ইউএনওর চূড়ান্ত করা তালিকা থেকে প্রায় ২৫০ জনের নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকায় স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা করেছেন মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। নতুন ইউএনও স্বাক্ষর না করে আগের ইউএনওর চূড়ান্ত করা তালিকা অনুযায়ী চাল বিতরণ করতে নির্দেশ দেন।

এদিকে লটারির মাধ্যমে উপকারভোগী যাচাই-বাছাইয়ের পর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুওসুও ইউনিয়ন পরিষদ, ধনতলা ইউপি ও চাড়োল ইউপির চেয়ারম্যান ও সচিব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক মাস আগে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলেও সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে পারেননি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা।

ইউপি সচিব ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লটারিতে বিজয়ী সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা প্রতিদিন ইউপি আসছেন চাল কবে পাবেন জানার জন্য। মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর থেকে সঠিক নির্দেশনা না থাকায় কোনো জবাব দিতে পারছেন না তাঁরা। ফলে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে সুবিধাভোগীদের।

জানতে চাইলে বালিয়াডাঙ্গী খাদ্যগুদামের কর্মকর্তা শাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, ‘ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগীদের জন্য উপজেলার ৮ ইউনিয়নের বরাদ্দ করা জুলাই থেকে অক্টোবর ৪ মাসের ৩০ কেজি ওজনের ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে। বারবার মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে বলার পরও তিনি চালগুলো বিতরণের উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এর মধ্যে নভেম্বরের চাল চলে আসবে। গরিবের চাল আটকে রাখা ঠিক হয়নি। আমরাও নিরুপায়, কিছু করার নেই।’

তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা স্বীকার করে নতুন তালিকায় বদলি হওয়া ইউএনওর স্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ করছেন বলে জানালেন উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। তিনি বলেন, ‘তালিকায় স্বাক্ষর হয়ে গেলে চাল বিতরণ শুরু হবে।’ গরিবের চাল এত দিন ফেলে রাখা উচিত কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার কিছু করার নেই।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমান বলেন, ‘বিতরণের জন্য আনা চাল গুদামে ফেলে রাখার সুযোগ নেই। বারবার বলার পরও বিতরণ করেননি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা।’ সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ (লিখবেন) করবেন বলে জানান ইউএনও। বদলি হওয়া ইউএনও পলাশ কুমার দেবনাথ বলেন, ‘সুবিধাভোগীদের তালিকায় আগের তারিখ দিয়ে স্বাক্ষরের প্রশ্নই ওঠে না। লটারিতে যাদের নাম উঠেছে, তাঁরাই চাল পাবেন।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় যোগদান করেন মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন অনিয়মের জন্য গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। আট বছরে সাতজন ইউএনও বদলি হলেও তিনি একই কর্মস্থলে দায়িত্বে রয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, পাশের উপজেলা রাণীশংকৈলের মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন এই কর্মকর্তা।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওবালিয়াডাঙ্গীচালগুদামছাপা সংস্করণরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না, তাকে কেন মারল— আশরাফুলের স্ত্রীর আহাজারি

২৮ হাজার টাকার আইফোন পকেট, এক দিনেই দোকান খালি

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ইইডির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা না, জামায়াত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যাও করেছে : মির্জা ফখরুল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

মঞ্জুর রহমান, মানিকগঞ্জ  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জে গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে ১৪ মাসে ৩৫ জন খুন হয়েছেন। এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অজ্ঞাতনামা ২২ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসব মৃত্যুর ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। পুলিশের দাবি, এসব হত্যার ঘটনা উন্মোচন করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মানিকগঞ্জে গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৫৮টি লাশের তথ্য পাওয়া গেছে। লাশগুলোর মধ্যে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৬০, পানিতে ডুবে ২৮, বিষপানে ৪৭, ফাঁস নিয়ে ১৬০, হত্যাকাণ্ডের শিকার ৩৫ এবং জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২২টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ১৩ জনের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই প্রশাসনের নির্দেশে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে।

এদিকে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘আমাদের মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে চলতি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৪৩টি লাশের ময়নাতদন্ত হয়েছে। ময়নাতদন্ত হওয়া লাশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২৩, বিষপানে আত্মহত্যা ৮১, ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা ১৫৭, সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ এবং পানিতে ডুবে ১৫ জন মারা গেছে।

মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘আমাদের কাছে এটা একটা উদ্বেগজনক ঘটনা। এসব সেক্টরে সরকারের যেসব লোক কাজ করেন, তাঁরা যদি এই পরিসংখ্যানের দিকে মনোযোগ দেন, বিশেষ করে বিষপানে মৃত্যু, ফাঁস নিয়ে মৃত্যু। তারা কেন ফাঁস নিয়ে মারা গেল, বিষপানে মারা গেল। তারা পারিবারিক, আর্থিক, নাকি সামাজিক সমস্যায় মারা গেছে। এগুলো সরকার তার নিজস্ব সেক্টরের লোকজন দিয়ে উদঘাটন করে দেখতে পারে। যদি এসব সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তাহলেই হত্যার ঘটনা কমতে পারে।’

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শহরের পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকায় দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। প্রবাসীর স্ত্রীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। এরপর গত ২৩ অক্টোবর শিবালয় উপজেলায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন হন প্রবাসীর স্ত্রী স্মৃতি আক্তার ও তাঁর তিন বছরের শিশুসন্তান মরিয়ম। পরে হত্যার ঘটনায় জড়িত সুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। এদিকে ১৩ অক্টোবর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে এক দিনে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে একের পর এক এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানুষের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মানিকগঞ্জের খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাইফুদ্দিন আহম্মেদ নান্নু বলেন, অতীতে এসব ঘটনা খুব বেশি না ঘটলেও গত ১৪ মাসের হত্যা, মৃত্যু ও অপমৃত্যুর ঘটনায় মানিকগঞ্জবাসী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। এগুলো মূলত বিগত দিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ। এগুলো বন্ধে সমাজে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করতে হবে। এ কাজে শুধু প্রশাসন নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে।

মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা মূলত পারিবারিক দ্বন্দ্ব, জমি-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও প্রেমঘটিত কারণে। পুলিশ এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি বলেন, ‘অপরাধ একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া, এটা ঘটতে থাকবে। আমাদের কাজ হলো, সেই অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা। আমাদের সে কার্যক্রম আগের মতো এখনো চলছে। এ ক্ষেত্রে কোথাও কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না। প্রান্তিক অঞ্চলে অপরাধ দমনে কমিউনিটিং পুলিশি কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’

জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, গত ১৪ মাসের হত্যা, ‘মৃত্যু ও অপমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা হয়। এসব বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময় তালিকাভুক্ত থাকে। ওই সভা থেকে এসব বিষয়ে যেসব পরামর্শ আসে, তা আমরা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করি। এ ঘটনা নিয়ে সরকার থেকে আমরা যেসব পরামর্শ ও নির্দেশনা পেয়ে থাকি, তা নিয়েই আমরা কাজ করি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মানুষদের সচেতন করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদের ইমামরা যাতে সচেতন করে থাকেন, সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি না, সে বিষয়টি আমরা নিয়মিত মনিটরিং করি।’

বিষয়:

মানিকগঞ্জউদ্ধারঢাকা বিভাগছাপা সংস্করণখুনলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না, তাকে কেন মারল— আশরাফুলের স্ত্রীর আহাজারি

২৮ হাজার টাকার আইফোন পকেট, এক দিনেই দোকান খালি

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ইইডির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা না, জামায়াত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যাও করেছে : মির্জা ফখরুল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

২৬ টুকরা লাশ

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

  • বন্ধু জরেজকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি ও র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার এক নারী
  • র‍্যাব বলছে, প্রেমের ফাঁদে ফেলে টাকা আদায়ের পরিকল্পনা থেকে হত্যা
  • ডিবি বলেছে, ত্রিভুজ প্রেমের কারণে আশরাফুলকে হত্যা করা হয়েছে
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আশরাফুল হক।
আশরাফুল হক।

রাজধানীতে আশরাফুল হককে (৪২) হত্যার পর লাশ ২৬ টুকরা করে হাইকোর্ট এলাকায় ফেলার কারণ হিসেবে দুই রকম তথ্য দিয়েছে র‍্যাব ও পুলিশ। র‍্যাবের দাবি, প্রেমের ফাঁদে ফেলে ১০ লাখ টাকা আদায়ের পরিকল্পনা থেকে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ডিবি পুলিশ বলছে, এই হত্যার নেপথ্যে রয়েছে ত্রিভুজ প্রেম।

কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে গতকাল শনিবার সকালে র‍্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন এবং পরে মিন্টো রোডে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম পৃথক সংবাদ সম্মেলনে এই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পাওয়া তথ্য তুলে ধরেন। এই মামলার প্রধান আসামি ফরেজুল ইসলাম জরেজকে (৩৯) গত শুক্রবার রাতে ঢাকা মহানগর ডিবি পুলিশ কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে এবং জরেজের বান্ধবী শামীমা আক্তারকে (৩৩) লাকসাম থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

হাইকোর্ট এলাকায় জাতীয় ঈদগাহের ফটকের কাছে ফুটপাতে নীল ড্রাম থেকে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রংপুরের বদরগঞ্জের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুলের ২৬ টুকরা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সিআইডি তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে। এ ঘটনায় শুক্রবার তাঁর ছোট বোন আনজিলা বাদী হয়ে আশরাফুলের বন্ধু জরেজকে প্রধান আসামি করে শাহবাগ থানায় মামলা করেন। আশরাফুলের মরদেহ গতকাল সকালে জানাজা শেষে বদরগঞ্জের গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব দাবি করে, শামীমা ও জরেজের মধ্যে এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। জরেজের পরিকল্পনা ছিল, শামীমাকে ব্যবহার করে আশরাফুলকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ১০ লাখ টাকা আদায় করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী জরেজ ১১ নভেম্বর আশরাফুলকে নিয়ে রংপুর থেকে ঢাকায় আসেন। ১২ নভেম্বর শনির আখড়া এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নেন। শামীমাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে সেদিন দুপুরে শামীমা আশরাফুলকে শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করেন। পরে আশরাফুল ও শামীমার আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করা হয়, যা দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায়ের পরিকল্পনা ছিল। ভিডিওটি শামীমার মোবাইল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

র‍্যাব আরও বলেছে, জরেজ পরে অচেতন আশরাফুলের হাত বেঁধে মুখে স্কচ টেপ লাগান এবং হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। উপর্যুপরি আঘাত ও শ্বাসরোধ হয়ে আশরাফুল মারা যান। পরদিন সকালে মরদেহ গুম করতে বাজার থেকে দুটি প্লাস্টিকের ড্রাম আনা হয়। পরে মরদেহ টুকরা করে ড্রামে ভরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে হাইকোর্ট এলাকায় ফেলে রেখে যান তাঁরা। হত্যায় ব্যবহৃত দড়ি, স্কচ টেপ ও আশরাফুলের রক্তমাখা পোশাক উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে ডিবি পুলিশ বলছে, পুরো ঘটনাই ত্রিভুজ প্রেমের জটিলতার পরিণতি। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়াপ্রবাসী জরেজের সঙ্গে তিন বছরের বেশি আগে একটি অ্যাপের মাধ্যমে শামীমার পরিচয় হয়। পরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেড় মাস আগে জরেজ দেশে ফেরার পরও সেই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে জরেজের স্ত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশরাফুলের সাহায্য চান এবং শামীমার নম্বর দেন। পরে আশরাফুল নিজেই শামীমার সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরা ভিডিও কলে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন।

ডিবি জানায়, শামীমা ১৪ লাখ টাকার বিনিময়ে জরেজকে জাপানে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জরেজ ও আশরাফুল ১১ নভেম্বর রংপুর থেকে ঢাকায় আসেন এবং শনির আখড়ায় শামীমাকে সঙ্গে নিয়ে বাসা ভাড়া নেন। সেখানে জরেজ বুঝতে পারেন, শামীমা ও আশরাফুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে শামীমা চিৎকার করলে জরেজ আশরাফুলের হাত বেঁধে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। এরপর মুখের ভেতর ওড়না ঢুকিয়ে স্কচ টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরই আশরাফুল মারা যান। পরে মরদেহ টুকরা করে প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে হাইকোর্ট এলাকায় ফেলে দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার দুজনের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে হত্যার কারণ সম্পর্কে দুই সংস্থার পৃথক বক্তব্যে হত্যার প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অবশ্য পুলিশ ও র‍্যাব বলছে, গ্রেপ্তার দুজনকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ফরেনসিক পরীক্ষার পর হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে।

আশরাফুলের দাফন সম্পন্ন

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি জানান, আশরাফুল হকের মরদেহ শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে বদরগঞ্জের গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে জানাজা শেষে মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দাফনের পর আশরাফুলের বাবা আব্দুর রশিদ বলেন, ‘কী দোষ ছিল মোর ছইলের? তাকে ঢাকাত নিয়া যায়া টুকরা টুকরা করিলো জরেজ ও তার প্রেমিকা। মুই বাঁচি থাকতে ওদের ফাঁসি দেখতে চাও। তাহলে মোরিও কিছুটা শান্তি পাইম।’

আশরাফুলের স্ত্রী লাকী বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীর কোনো শত্রু ছিল না। এলাকার মানুষ তাঁকে খুব ভালোবাসত। কেউ আর্থিক বিপদে পড়ে এলে কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। এই ভালো মানুষটাকে কেন মারল জরেজ? ও যে তার বন্ধু ছিল?’

মা এছরা খাতুন বলেন, তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন আশরাফুল। এখন কে তাঁদের খোঁজখবর নেবে? ওষুধপাতি এনে দেবে?

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশহত্যারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগহাইকোর্টলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না, তাকে কেন মারল— আশরাফুলের স্ত্রীর আহাজারি

২৮ হাজার টাকার আইফোন পকেট, এক দিনেই দোকান খালি

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ইইডির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা না, জামায়াত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যাও করেছে : মির্জা ফখরুল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার মো. শামীম (২৫)। ছবি: সংগৃহীত
মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার মো. শামীম (২৫)। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেনের দ্বন্দ্ব ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে সাইদুল ইসলাম সৌরভকে (২৭) হত্যার ঘটনায় মাদারীপুর থেকে মো. শামীমকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বহেরাতলা রফিউদ্দিন বাজার থেকে শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে তাঁকে র‍্যাব-১ ও র‍্যাব-৮-এর যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া শামীম শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে গুলশানের শাহজাদপুর ভাটারা এলাকায় থাকে।

এ বিষয়ে র‍্যাব-১-এর সহকারী পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত মিডিয়া অফিসার) মো. পারভেজ রানা শনিবার রাতে বলেন, গুলশানের ৫৫নং রোডের শেষ মাথায় লেকের পাড়ে ভুক্তভোগী সাইদুল ইসলাম সৌরভকে ১০ নভেম্বর রাতে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় মাসুম বিল্লাহ বাদী হয়ে গুলশান থানায় হত্যা মামলা করেন। পরবর্তীকালে ছায়াতদন্তের মাধ্যমে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে শামীমকে মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পারভেজ রানা বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া শামীমের সঙ্গে নিহত সাইদুল ইসলাম সৌরভের মাদক বিক্রির টাকার লেনদেন ও পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শামীম সৌরভকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীম হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুলশান থানা পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন র‍্যাব কর্মকর্তা পারভেজ রানা।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না, তাকে কেন মারল— আশরাফুলের স্ত্রীর আহাজারি

২৮ হাজার টাকার আইফোন পকেট, এক দিনেই দোকান খালি

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ইইডির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা না, জামায়াত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যাও করেছে : মির্জা ফখরুল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভোটের মাঠে: ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ