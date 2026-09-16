খুলনায় ২২ মামলার আসামি সাদ্দাম গ্রেপ্তার

খুলনা নগরীর আলোচিত মাদক বিক্রেতা ও ২২ মামলার আসামি সাদ্দাম ওরফে মারুয়া সাদ্দামকে (৩৬)গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে খালিশপুর থানা-পুলিশ ময়লাপোতা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। সে খালিশপুর থানার নয়াবাটি এলাকার মো. সেলিমের ছেলে।
খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাজাহান আহমেদ বলেন, খালিশপুর নয়াবাটি এলাকার চিহ্নিত মাদককারবারি সে। তার নামে দস্যুতা, মারামারি ও নাশকতা মামলাসহ ২২টি মামলা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সে পলাতক। আমরা তাকে খুঁজছিলাম।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার অবস্থান জানতে পেরে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে নগরীর ময়লাপোতা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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